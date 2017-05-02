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КНДР указала цель своих баллистических ракет

2 мая 2017, 14:14

Финальной целью стратегических ракет КНДР, оснащённых боеголовками, является материковая часть США.

Об этом сообщает северокорейская газета Rodong Shinmun, передает Life.ru.

— Удар будет беспощадным наказанием, которое навсегда прекратит существование США, — пишет издание в своей статье, опубликованной на сайте 2 мая.

По мнению журналистов, решение президента США Дональда Трампа разместить авианосцы у Корейского полуострова — это "безумное поведение военных маньяков, направленное на разжигание ядерной войны".

Напомним, ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Карл Винсон" отправилась к Корейскому полуострову в начале апреля. Это было сделано с целью обеспечения своего присутствия в регионе.

Кирилл Бондарь
Фото: © REUTERS/Kim Hong-Ji

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