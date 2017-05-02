КНДР указала цель своих баллистических ракет
2 мая 2017, 14:14
Финальной целью стратегических ракет КНДР, оснащённых боеголовками, является материковая часть США.
Об этом сообщает северокорейская газета Rodong Shinmun, передает Life.ru.
— Удар будет беспощадным наказанием, которое навсегда прекратит существование США, — пишет издание в своей статье, опубликованной на сайте 2 мая.
По мнению журналистов, решение президента США Дональда Трампа разместить авианосцы у Корейского полуострова — это "безумное поведение военных маньяков, направленное на разжигание ядерной войны".
Напомним, ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Карл Винсон" отправилась к Корейскому полуострову в начале апреля. Это было сделано с целью обеспечения своего присутствия в регионе.
Кирилл Бондарь
Фото: © REUTERS/Kim Hong-Ji
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4856789-3d33d2d9e65f250313189c95db3eaa32
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...