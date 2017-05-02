Япония объявила об упрощении оформления виз для казахстанцев
2 мая 2017, 14:15
Принята «Дорожная карта регионального сотрудничества в сфере транспорта и логистики».
Казахстанская делегация во главе с министром иностранных дел Кайратом Абдрахмановым приняла участие в работе 6-го Совещания глав внешнеполитических ведомств государств-участников Диалога «Центральная Азия + Япония» в Ашхабаде, передает телеканал "Хабар24".
В повестку дня ашхабадского совещания вошли вопросы продвижения регионального взаимодействия в области достижения целей устойчивого развития, торговли и инвестиций, безопасности, культурно-гуманитарного сотрудничества.
Состоялся обмен мнениями по вопросам улучшения бизнес среды и развития инфраструктуры. Здесь же в Ашхабаде состоялась встреча К.Абдрахманова с министром иностранных дел Японии Фумио Кисидой.
Собеседники рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках государственного визита Президента Нурсултана Назарбаева в Японию в ноябре 2016 года, а также обсудили текущее состояние и перспективные направления двустороннего сотрудничества, взаимодействие в многостороннем формате, включая координацию усилий в рамках работы Совета Безопасности ООН.
Глава казахстанского МИДа ознакомил своего японского коллегу с приоритетами торгово-экономической, инвестиционной, транзитно-транспортной политики Казахстана. По итогам заседания СМИД, состоявшегося в год 25-летия установления дипломатических отношений между странами Центральной Азии и Японией, подписано Совместное заявление и принята «Дорожная карта регионального сотрудничества в сфере транспорта и логистики».
В ходе встречи японская сторона объявила об упрощении процедуры оформления въездных виз и увеличении срока пребывания для казахстанских граждан.
Также глава внешнеполитического ведомства Казахстана провел встречу со Специальным представителем Генерального секретаря ООН – Главой Регионального центра ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии (РЦПДЦА) Петко Драгановым.
Фото: 24.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4856790-9291e03d54814c40e6091424ae86d36f
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...