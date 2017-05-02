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Япония объявила об упрощении оформления виз для казахстанцев

2 мая 2017, 14:15

Принята «Дорожная карта регионального сотрудничества в сфере транспорта и логистики».

Казахстанская делегация во главе с министром иностранных дел Кайратом Абдрахмановым приняла участие в работе 6-го Совещания глав внешнеполитических ведомств государств-участников Диалога «Центральная Азия + Япония» в Ашхабаде, передает телеканал "Хабар24".

В повестку дня ашхабадского совещания вошли вопросы продвижения регионального взаимодействия в области достижения целей устойчивого развития, торговли и инвестиций, безопасности, культурно-гуманитарного сотрудничества.

Состоялся обмен мнениями по вопросам улучшения бизнес среды и развития инфраструктуры. Здесь же в Ашхабаде состоялась встреча К.Абдрахманова с министром иностранных дел Японии Фумио Кисидой.

Собеседники рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках государственного визита Президента Нурсултана Назарбаева в Японию в ноябре 2016 года, а также обсудили текущее состояние и перспективные направления двустороннего сотрудничества, взаимодействие в многостороннем формате, включая координацию усилий в рамках работы Совета Безопасности ООН.

Глава казахстанского МИДа ознакомил своего японского коллегу с приоритетами торгово-экономической, инвестиционной, транзитно-транспортной политики Казахстана. По итогам заседания СМИД, состоявшегося в год 25-летия установления дипломатических отношений между странами Центральной Азии и Японией, подписано Совместное заявление и принята «Дорожная карта регионального сотрудничества в сфере транспорта и логистики».

В ходе встречи японская сторона объявила об упрощении процедуры оформления въездных виз и увеличении срока пребывания для казахстанских граждан.

Также глава внешнеполитического ведомства Казахстана провел встречу со Специальным представителем Генерального секретаря ООН – Главой Регионального центра ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии (РЦПДЦА) Петко Драгановым.

Фото: 24.kz

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