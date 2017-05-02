Димаш Кудайбергенов может дать два концерта в рамках ЭКСПО-2017
2 мая 2017, 14:19
Минкультуры прорабатывает вопрос второго концерта Димаша в связи с большой популярностью певца в Казахстане и мире.
Популярный казахстанский певец Димаш Кудайбергенов споет в рамках выставки "ЭКСПО-2017" с известной франкоязычной исполнительницей Ларой Фабиан, также возможен второй концерт казахстанца в Астане, сообщил министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы.
Министр, выступая на заседании правительства во вторник, рассказал о планируемых мероприятиях в рамках предстоящей Международной выставки "ЭКСПО-2017". Ранее сообщалось, что концерт Димаша Кудайбергенова, где он споет вместе с известной исполнительницей Ларой Фабиан, состоится 27 июня на "Астана Арене".
"В числе масштабных мероприятий — концерт Димаша Кудайбергенова на стадионе "Астана Арена". "Астана Арена" вмещает 22 тысячи зрительных мест. В данное время семь тысяч билетов уже распроданы за шесть дней", — сказал Мухамедиулы.
"Сейчас мы прорабатываем, возможно, будет второй концерт Димаша Кудайбергенова", — добавил министр.
Димаш Кудайбергенов недавно завершил участие в китайском шоу I am a singer, заняв второе место. Конкурс сделал певца невероятно популярным в Китае. Он получил престижную музыкальную премию Top Chinese Music Awards, так называемый "азиатский Грэмми" в номинации "Самый популярный певец в Азии". Кроме того, один из самых популярных телеканалов в Китае CCTV вручил Димашу премию Top Global Chinese Music за исполнение саундтрека к новому китайскому фильму.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: Khabar 24
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