Димаш Кудайбергенов может дать два концерта в рамках ЭКСПО-2017

Популярный казахстанский певец Димаш Кудайбергенов споет в рамках выставки "ЭКСПО-2017" с известной франкоязычной исполнительницей Ларой Фабиан, также возможен второй концерт казахстанца в Астане, сообщил министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы.

Министр, выступая на заседании правительства во вторник, рассказал о планируемых мероприятиях в рамках предстоящей Международной выставки "ЭКСПО-2017". Ранее сообщалось, что концерт Димаша Кудайбергенова, где он споет вместе с известной исполнительницей Ларой Фабиан, состоится 27 июня на "Астана Арене".



