Молодежь группы компаний РД КМГ провела субботник на побережье Каспия

Представители молодежного движения «Совета молодых специалистов» (СМС) провели всеобщий субботник на побережье города Актау, где обычно отдыхают жители города.





Субботник состоялся при поддержке АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» и акимата Мангистауской области. В субботнике, впервые организованном совместно с дочерними и зависимыми компаниями РД КМГ, также приняли участие работники АО «Каражанбасмунай», АО «Озенмунайгаз», ТОО «Управление технологического транспорта и обслуживания скважин», ТОО «ТулпарМунайСервис», ТОО «ОзенМунайСервис», ТОО «КенКурылысСервис», ТОО «КазГПЗ», АО «МангыстауМунайГаз» АҚ, ТОО ОСК, ТОО ОКК, ТОО ОТК, ТОО «ТенизСервис», ТОО «КазМунайТениз», ТОО «Казмортрансфлот».









«Привлечение рабочих нефтяных компаний на такой масштабный субботник на региональном уровне организовывается впервые. Благое мероприятие по санитарной очистке побережья от мусора и предотвращению экологического вреда и впредь будет продолжаться на постоянной основе», отметил во время акции руководитель аппарата АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» Бауыржан Аскаров.





Данное мероприятие, по его словам, способствует объединению молодых специалистов дочерних компаний РД КМГ для усиления взаимного парнерства и сотрудничества.





«Совет молодых специалистов» был создан 5 лет назад по инициативе РД КМГ, который на сегодняшний день также функционируют еще в 12 дочерних и зависимых организациях добывающей компании. Миссией данного движения молодежи является привлечение молодых специалистов к активному участию в решении производственных и стратегических задач компании, а также в создании условий для профессионального развития молодых работников, формировании у них корпоративных ценностей и раскрытии их творческого потенциала.



