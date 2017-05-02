В частности, изменения внесены в пункты 9, 10 и 11 следующего содержания:

9. Срок рассмотрения заявления о признании легализованных или апостилированных документов об образовании составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней.

В случае, если документ об образовании не легализован или не апостилирован, то срок рассмотрения таких заявлений составляет 30 (тридцать) рабочих дней с учетом времени получения подтверждения фактов выдачи документа об образовании и наличия у зарубежной организации образования права на осуществление образовательной деятельности.

Срок исчисляется со времени представления документов, указанных в пункте 7 настоящих Правил, без учета времени доставки заявления услугополучателя в Центр и результата госуслуги в Государственную корпорацию.

В случае отсутствия ответа на первичный запрос о подтверждении фактов выдачи документа и наличия у зарубежной организации образования права на осуществление образовательной деятельности направляется повторный запрос и срок расмотрения заявления о признании документов об образовании продлевается на 10 (десять) рабочих дней.

10. При представлении услугополучателем документа об образовании, подпадающего под действие международных договоров (соглашений) о взаимном признании и эквивалентности Республики Казахстан, Центр в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет услугополучателю письмо-уведомление в произвольной форме с указанием причин возврата документов и возвращает представленные документы.

11. Для признания зарубежного документа об образовании проводится экспертная оценка.

Экспертная оценка зарубежного документа об образовании проводится внутренней экспертной комиссии Центра, которая создается из числа работников Центра и утверждается приказом директора Центра по согласованию с уполномоченным органом.

Также изменения затронули пункты 15,15 и 17:

15. Удостоверение о признании выдается через Центр или Государственную корпорацию лично услугополучателю или по нотариальной удостоверенной доверенности третьему лицу.

16. Основанием для отказа в признании документа об образовании являются:

1) не подтверждение факта выдачи документа об образовании или отсутствие права на осуществление соответствующей образовательной деятельности у организации образования, выдавшей документ об образовании;

2) представление документов об образовании стран, непризнанных Республикой Казахстан в качестве субъекта международного права, либо зарубежной организации образования, непризнаной уполномоченным органом в области образования страны выдачи;

3) несоответствие иностранной образовательной программы ни к одному из уровней образования и (или) направлений подготовки (специальностей, профессий) в соответствии с Государственным общеобязательным стандартам образования Республики Казахстан, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 года № 1080 (далее - ГОСО РК).

4) отсутствие ответа на повторный запрос о подтверждении факта выдачи документа об образовании и права на осуществление соответствующей образовательной деятельности у организации образования, выдавшей документ об образовании.

При принятии решения об отказе в признании документов об образовании Центр направляет в Государственную корпорацию или выдает услугополучателю или по нотариально удостоверенной доверенности третьему лицу уведомление в произвольной форме с указанием причин отказа.

17. Услугополучатель обжалует решения, действия (бездействия) услугодателя и (или) их должностных лиц, а также Государственной корпорации и (или) ее работников по вопросам оказания государственных услуг в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.