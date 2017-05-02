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Как строили мост через Иртыш

2 мая 2017, 14:31

В Казахстане реализовали самую продолжительную индустриальную видеосъёмку.

Творческая команда «PRP Studio» из Астаны в течение двух лет снимала строительство мостового перехода через Иртыш в Павлодарской области. В редакцию Zakon.kz попал уникальный тайм-лапс видеоролик о строительстве.

Представляем читателям интересное видео:



Съёмки были начаты 1 ноября 2014 года и шли 24 часа в сутки 7 дней в неделю без перерыва, вплоть до ввода моста в эксплуатацию, который состоялся 15 декабря 2016 года. В общем итоге за 25 месяцев отснято 385 тысяч кадров. Съёмки велись с нескольких камер: две стационарные камеры снимали с четырёх локаций и одна динамичная камера с пяти локаций, плюс параллельно велась аэросъёмка, предназначенная показать общий масштаб проекта и его видоизменения на фоне меняющегося ландшафта.

По словам руководителя проекта Александра Мусияна, строительство — один из эффектных, но затратных процессов для тайм-лапс съёмки. «Во-первых, это всегда достаточно длительный процесс, — объясняет Александр. — Во-вторых, для того, чтобы его запечатлеть требуются не только нужные умения и навыки, но и специальная аппаратура и технические приспособления, также нужно быть готовым иногда пожертвовать эту самую технику во имя конечного продукта. Пыль, насекомые, строительный мусор, резкие перепады температур — всё это может повлиять не только на вид аппаратуры, но и на её технические характеристики, а также на качество самого видеоряда».

Тайм-лапс видеоролик снят с разрешением 4К — самым высоким качеством на сегодняшний день в фильмопроизводстве, которое позволяет разглядеть самые мельчайшие детали видеокартинки.

«Тайм-лапс съёмку мостового перехода можно назвать уникальным проектом и опытом, — говорит Ирина Мусиян, креативный директор проекта, — Подобной длительной съёмки в нашем резкоконтинентальном климате пока ещё никто не делал. Всё было впервые и по ходу съёмки мы много чего опробовали, меняя и исправляя непосредственно на месте как технологию съёмки, так и саму технику, чтобы в итоге достичь нужного результата».

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