В Австралии ищут утку с ножом в голове

Австралийские зоозащитники занимаются поиском утки, которую сфотографировали плавающей в пруду с ножом, торчащим у нее в голове.

По предварительным данным, утка обитает в парке в городе Нэйрн на юге страны. Сотрудники службы по охране животных, впрочем, так и не смогли обнаружить ее при осмотре парка, сообщает Daily Mail, передает сообщает Daily Mail, передает Вести.ru





По австралийским законам, жестокость по отношению к животным карается крупным денежным штрафом и даже тюремным заключением на срок до четырех лет. Власти призывают граждан помочь в поисках пострадавшей утки, которой необходима срочная ветеринарная помощь.





Ранее сообщалось, что на Каймановых островах дайвер помог акуле, вытащив нож у нее из головы.



