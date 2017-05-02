В Австралии ищут утку с ножом в голове
2 мая 2017, 14:32
Австралийские зоозащитники занимаются поиском утки, которую сфотографировали плавающей в пруду с ножом, торчащим у нее в голове.
По предварительным данным, утка обитает в парке в городе Нэйрн на юге страны. Сотрудники службы по охране животных, впрочем, так и не смогли обнаружить ее при осмотре парка, сообщает Daily Mail, передает Вести.ru.
По австралийским законам, жестокость по отношению к животным карается крупным денежным штрафом и даже тюремным заключением на срок до четырех лет. Власти призывают граждан помочь в поисках пострадавшей утки, которой необходима срочная ветеринарная помощь.
Ранее сообщалось, что на Каймановых островах дайвер помог акуле, вытащив нож у нее из головы.
Фото с сайта vesti.ru
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