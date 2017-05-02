В Костанайской области в двух районах сменились акимы

Назначение новых акимов провел глава Костанайской области Архимед Мухамбетов. Акимом Мендыкаринского района назначен Ерлан Теменов, занимавший до этого должность заместителя акима Костаная.

- Ерлан Теменов имеет два высших образования, почти 17 лет проработал в налоговых органах области. 5 лет проработал заместителем акима города Аркалыка, курировал вопросы ЖКХ, последние полтора года работал заместителем акима Костаная, курировал те же вопросы. Обладает опытом работы, практическими знаниями. Его отличают принципиальность жизненных позиций, высокая работоспособность, объективная оценка событий. В работе требователен. Уверен, что с новой работой Ерлан Олжабаевич справится, - представил Теменова аким области.

Акимом Карасуского района назначен Виктор Ионенко, до этого возглавлявший Мендыкаринский район. Аким области отметил, что Виктор Ионенко уже руководил Денисовским и Мендыкаринским районами, у него большой опыт и он должен успешно руководить и Карасуским районом. Тем более, что работы много, так как первый квартал район завершил с отставанием.

Обе кандидатуры депутаты единогласно поддержали.

Ольга Шинкоренко