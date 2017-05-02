О движении рабочей силы на крупных и средних предприятиях Казахстана

В первом квартале текущего года на крупные и средние предприятия и организации принято 199,7 тыс. человек, выбыло по различным причинам 203,2 тыс. человек. Среди выбывших работников уволившиеся по причинам текучести составляют 70,5%, в связи с сокращением численности персонала или ликвидацией предприятия - 3,4%, по другим причинам - 26,1%. На конец первого квартала на крупных и средних предприятиях и организациях было заявлено 26,8 тыс. вакантных рабочих мест.

В первом квартале текущего года коэффициент оборота по приему составил 7,4%, коэффициент оборота по увольнению - 7,5%, коэффициент текучести рабочей силы - 5,3%. Коэффициент замещения рабочей силы за данный период составил 98,3%.

Коэффициент оборота по приему - это отношение числа принятых в течение отчетного периода к списочной численности работников в среднем за этот период.

Коэффициент оборота по увольнению - отношение числа уволенных в течение отчетного периода к списочной численности работников в среднем за этот период.

Коэффициент текучести рабочей силы - определяется соотношением выбывших работников по причинам текучести к списочной численности работников в среднем за отчетный период. К причинам текучести относятся увольнение по собственному желанию и в связи с нарушениями трудовой дисциплины.

Коэффициент замещения рабочей силы - характеризует отношение числа принятых работников к числу уволенных работников, т.е. сколько из уволенных работников замещается вновь принятыми кадрами.