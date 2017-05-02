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Twitter заморозил арабский аккаунт верховного лидера Ирана

2 мая 2017, 14:53

На данный момент Twitter не сообщил о причине заморозки.

Социальная сеть Twitter заморозила арабский аккаунт верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, в котором публиковались новости о нем, передает РИА Новости со сылкой на агентство Mehr.

На данный момент Twitter не сообщил о причине заморозки. Сейчас у аятоллы Хаменеи появился новый аккаунт.

По информации агентства, ранее арабский аккаунт верховного лидера Ирана несколько раз подвергался атакам хакеров.

Также у Али Хаменеи есть страницы в Twitter на английском, французском и испанском языках.

Фото © РИА Новости . Алексей Дружинин

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