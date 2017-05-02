Twitter заморозил арабский аккаунт верховного лидера Ирана
2 мая 2017, 14:53
На данный момент Twitter не сообщил о причине заморозки.
Социальная сеть Twitter заморозила арабский аккаунт верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, в котором публиковались новости о нем, передает РИА Новости со сылкой на агентство Mehr.
На данный момент Twitter не сообщил о причине заморозки. Сейчас у аятоллы Хаменеи появился новый аккаунт.
По информации агентства, ранее арабский аккаунт верховного лидера Ирана несколько раз подвергался атакам хакеров.
Также у Али Хаменеи есть страницы в Twitter на английском, французском и испанском языках.
Фото © РИА Новости . Алексей Дружинин
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