Twitter заморозил арабский аккаунт верховного лидера Ирана

Социальная сеть Twitter заморозила арабский аккаунт верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, в котором публиковались новости о нем,

На данный момент Twitter не сообщил о причине заморозки. Сейчас у аятоллы Хаменеи появился новый аккаунт.





По информации агентства, ранее арабский аккаунт верховного лидера Ирана несколько раз подвергался атакам хакеров.





Также у Али Хаменеи есть страницы в Twitter на английском, французском и испанском языках.