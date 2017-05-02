Инфляция в Республике Казахстан за январь-апрель 2017 года составила 2,7%

Цены на продовольственные товары за четыре месяца т.г. (апрель 2017г. к декабрю 2016г.) увеличились на 3,8%, непродовольственные товары и платные услуги - по 2,1%.

в процентах, прирост Апрель 2017г. к Январь-апрель 2017г. к январю-апрелю 2016г. марту 2017г. декабрю 2016г. апрелю 2016г. декабрю 2015г. Товары и услуги 0,5 2,7 7,5 11,5 7,7 Продовольственные товары 0,6 3,8 9,6 13,9 9,5 Непродовольственные товары 0,4 2,1 8,0 11,8 8,7 Платные услуги для населения 0,4 2,1 4,6 8,3 4,8

С начала текущего года (апрель 2017г. к декабрю 2016г.) повышение цен отмечено на картофель на 35,5%, овощи свежие - на 18,8%, баранину - на 8,8%, говядину - на 7,3%, масло сливочное - на 5,4%, фрукты свежие, молоко консервированное - по 4,3%, конину, кондитерские изделия - по 3,6%, сыр сычужный - на 3,3%. Снижение цен зафиксировано на яйца на 11,3%, сахар - на 5,9%, крупу гречневую - на 5,7%, масло подсолнечное - на 4,4%.

Прирост цен на автомобили составил 3,7%, стеклянные и керамические изделия - 2,8%, текстильные изделия, фармацевтическую продукцию - по 2,3%, товары личного пользования, газеты, книги и канцелярские товары, мебель и предметы домашнего обихода - по 1,9%, моющие и чистящие средства - 1,8%, бытовые приборы - 1,4%. Сжиженный газ в баллонах подорожал на 5,8%, бензин - на 5,5%, дизельное топливо - на 2,2%.

Уровень цен на правовые услуги вырос на 7%, страхование личных транспортных средств - на 6,8%, услуги здравоохранения - на 3,8%, в области отдыха, развлечений и культуры - на 1,6%. Проезд междугородним автобусом подорожал на 3,6%, внутригородским - на 2,7%, а воздушным пассажирским транспортом - подешевел на 2,8%, железнодорожным - на 1,9%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на канализацию увеличились на 6,8%, отопление центральное - на 5,2%, горячую воду - на 5,1%, газ, транспортируемый по распределительным сетям - на 4,2%, электроэнергию - на 2,4%, холодную воду - на 2,2%.

Индекс потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, показывает изменение цен на товары и услуги, приобретаемые населением для личного потребления. Набор товаров и услуг включает 510 позиций. Регистрация цен производится по выборочной сети предприятий торговли и сферы услуг различных форм собственности во всех областных центрах, столице и определенному кругу городов и районных центров. Используемая для агрегирования система весов в части их расходов рассчитывается на основании материалов обследований домашних хозяйств за предшествующий год.

С января 2017 года при построении ИПЦ доля продовольственных товаров составляет 37,6%, непродовольственных - 30,2%, платных услуг - 32,2%.