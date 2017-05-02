 
Новости за сегодня

Заработная плата в 1 квартале 2017 года

 

В первом квартале 2017г. среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила 140 265 тенге. Индекс номинальной заработной платы к соответствующему кварталу прошлого года составил 105,6%, реальной - 98,0%.

В отраслевой структуре наиболее высокая номинальная заработная плата отмечена в финансовой и страховой деятельности - 290,8 тыс. тенге (в 2,1 раза превышает среднереспубликанский уровень),в профессиональной, научной и технической деятельности - 237,9 (в 1,7 раза), в сфере промышленности - 201,1 тыс. тенге (в 1,4 раза), в сфере информации и связи - 199,9 тыс. тенге (в 1,4 раз), в сфере транспорта и складирования - 186,8 тыс. тенге ( в 1,3 раз). Самый низкий уровень номинальной заработной платы отмечен в сельском, лесном и рыбном хозяйстве- 71,8 тыс. тенге на 48,8% ниже среднего показателя по республике, в сфере образования среднем по стране - 91,8 тыс. тенге (на 34,5% соответственно).

В региональном разрезе самая высокая номинальная заработная плата отмечена в Атырауской области - 256,2 тыс. тенге, что в 1,8 раз превышает среднереспубликанский показатель. В Северо-Казахстанской области ее величина составила 93,9 тыс. тенге, что на 33,0% ниже среднего уровня по стране.

 

r02-05-2017-2

 

Примечание. В соответствии с международными стандартами среднемесячная номинальная заработная плата одного работника формируется с учетом доплат, надбавок, премий, а также налогов и других удержаний (подоходный налог, обязательные пенсионные взносы).

 

2 мая 2017, 14:50
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код