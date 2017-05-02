Заработная плата в 1 квартале 2017 года

В первом квартале 2017г. среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила 140 265 тенге. Индекс номинальной заработной платы к соответствующему кварталу прошлого года составил 105,6%, реальной - 98,0%.

В отраслевой структуре наиболее высокая номинальная заработная плата отмечена в финансовой и страховой деятельности - 290,8 тыс. тенге (в 2,1 раза превышает среднереспубликанский уровень),в профессиональной, научной и технической деятельности - 237,9 (в 1,7 раза), в сфере промышленности - 201,1 тыс. тенге (в 1,4 раза), в сфере информации и связи - 199,9 тыс. тенге (в 1,4 раз), в сфере транспорта и складирования - 186,8 тыс. тенге ( в 1,3 раз). Самый низкий уровень номинальной заработной платы отмечен в сельском, лесном и рыбном хозяйстве- 71,8 тыс. тенге на 48,8% ниже среднего показателя по республике, в сфере образования среднем по стране - 91,8 тыс. тенге (на 34,5% соответственно).

В региональном разрезе самая высокая номинальная заработная плата отмечена в Атырауской области - 256,2 тыс. тенге, что в 1,8 раз превышает среднереспубликанский показатель. В Северо-Казахстанской области ее величина составила 93,9 тыс. тенге, что на 33,0% ниже среднего уровня по стране.

Примечание. В соответствии с международными стандартами среднемесячная номинальная заработная плата одного работника формируется с учетом доплат, надбавок, премий, а также налогов и других удержаний (подоходный налог, обязательные пенсионные взносы).