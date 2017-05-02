В суде рассказали, как Мухтар Аблязов проводил махинации с нефтегазовым оборудованием

Преступная группа во главе с Мухтаром Аблязовым похитила порядка 8,6 миллиардов тенге из средств БТА Банка путем махинаций с приобретением нефтегазового оборудования. Об этом стало известно в ходе главного судебного разбирательства в Специализированном межрайоном суде по уголовным делам города Алматы, сообщает МИА «Казинформ».

По словам представителя государственного обвинения, руководством БТА Банка была организована незаконная выдача многомиллиардного кредита - ТОО «Компания Проперти Аквизишн», якобы для приобретения нефтегазового оборудования. Однако, как выяснилось позже, ТОО «Компания Проперти Аквизишн» являлось компанией-однодневкой специально созданной Аблязовым для вывода средств Банка. Более того, все документы подставного заемщика были подготовлены и хранились в специально созданном для этих целей отделе - УКБ№6, который контролировался непосредственно Аблязовым. При этом кредиты подконтрольным Аблязову компаниям выдавались без всяких экспертиз и залогового обеспечения.

Заявка ТОО «Компания Проперти Аквизишн» на получение крупного займа не стала исключением.

«В кредитном досье ТОО «Компания Проперти Аквизишн» отсутствуют документы финансовой состоятельности компании, отсутствуют экспертизы кредитного комитета, отсутствует акт приемки залогового имущества, - отметил прокурор. Другими словами, кредит был выдан в нарушение всех установленных норм Банка, а именно без проведения экспертного экономического заключения и заключения управления кредитных рисков.

Из материалов дела следует, что заключение управления экономической безопасности и юридическое заключение были составлены после подписания Генерального кредитного соглашения.

«После фактической выдачи кредитных средств были подготовлены: заявление на финансирование, решение директора компании об обращении в Банк с ходатайством по установлению лимита финансирования в размере около 8,6 миллиардов тенге, дополнительные соглашения к генеральному кредитному соглашению с указанием обеспечения, договора залогов оборудования», - уточнил прокурор.

Иначе говоря, сотрудники БТА Банка подготовили все необходимые документы для получения кредита постфактум, что говорит об их намерении скрыть следы совершенных преступлений.

Как сообщил прокурор, 30 октября 2008 года руководством Банка был выпущен заведомо безвозвратный и необеспеченный аккредитив на общую сумму 8,6 миллиардов тенге для приобретения нефтегазового оборудования. Однако следствием было установлено, что оборудование так и не было приобретено, а выданные деньги впоследствии поступили на счет в Аблязова в латвийском банке, обналичены им и потрачены на личные нужды. На сегодняшний день кредит так и не погашен.