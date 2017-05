Адвокат как Человек, Ходатай и Защитник

всякого нуждающегося в правосудии потерпевшего

или обвиняемого лица

Борис Осипян

юрист Каждый, достойный своего личного и высокого профессионального призвания и предназначения, адвокат, прежде чем быть верным ходатаем и защитником своих доверителей (нуждающихся в добром и полезном совете, потерпевших и обвиняемых), должен быть разумным, свободным и ответственным Человеком, т.е. челом, обращённым в вечный Образ Богочеловека. И поскольку все настоящие временные, мирские и земные дела изначально имеют верное отражение надлежащих вечных небесных (лежащих над земными, т.е. надлежащих) духовных образцов, то все теоретические рассуждения о достойном правовом положении каждого адвоката, как представителя потерпевшего или защитника обвиняемого, было бы лучше начать с верных и полезных назиданий Духа Божьего, Который предупреждает каждого разумного человека о некоторых самых важных объективных и движущих всех людей законах человеческой сущности и бытия. В духовно-правовом смысле и свете самым высшим образцом для всяческого человеческого и правозащитного подражания является Сам Бог-Человек, Иисус Христос - Ходатай и Защитник всех грешных и угнетённых людей мира. Он стоит перед Своим и нашим небесным Отцом - Сувереном, Законодателем, Правителем и Судьёй вместе со всеми нашими небесными Ангелами-Хранителями в самой высокой и конечной судебной инстанции, чтобы победно защитить и спасти каждого из нас за нашу любовь, веру, надежду, долготерпение и все сделанные нами добрые дела на земле после скончания века нынешнего в противоборстве с дьяволом-обвинителем нашим, который ежедневно и неусыпно составлял протокол и обвинительное заключение относительно всех наших бесчисленных тайных, сознаваемых нами или неведомых для нас, вольных или невольных многочисленных грехов и явных мелких правонарушений или же тяжких преступлений. В этом свете всякий видимый и временный человеческий суд на земле вместе со всеми адвокатами, ходатаями и защитниками, а также суровыми прокурорами-обвинителями представляет собой некий более или менее верный надлежащий образец предсказанного в Священном Писании последнего Страшного Суда всех «живых и мёртвых» в преддверии вечного Царства Небесного. Как совершенный Человек, Сам Господь наш Христос, как достойный всякого лучшего подражания высший образец и пример для всех иных земных ходатаев и адвокатов-защитников, есть единственный и настоящий (стоящий над всеми) Ходатай и Защитник наших грешных душ и искупитель нашей кратковременной земной и вечной небесной жизни. В этом духе каждому духовно, нравственно и юридически образованному профессиональному адвокату, защитнику обвиняемых или представителю потерпевших от преступления лиц, нужно знать и никогда не забывать самое главное в своей успешной жизнедеятельности. Достойный своего личного призвания и профессионального предназначения адвокат, как представитель потерпевшего или защитник обвиняемого, должен рассматривать свою каждодневную деятельность, прежде всего, как служение своему Творцу - Господу Богу, во славу Бога и на пользу доверившимся ему преследуемым подозреваемым, обвиняемым или подсудимым людям.: «Не подчиняйся человеку глупому и не смотри на сильного. Подвизайся за истину до смерти, и Господь Бог поборет за тебя». Посему надлежащее правосудие свершается на основе истины и при добросовестном участии адвоката, а не только одними лишь дознавателями, следователями, прокурорами и судьями по их произвольному усмотрению или многоразличным и не совсем понятным «внутренним убеждениям». Настоящий адвокат, ходатай, представитель и защитник, должен сам быть человеколюбив, внимателен к проблемам своего подзащитного и доверителя, своей искренней любовью к нему, как богодостойному человеку, способным показать неправду и опасность совершённого им злодеяния и преступления для полного отвращения от его от зла в будущей кратковременной земной жизни. Классическим образцом и живым примером для правомерной и благотворной защиты виновных людей является случай и процесс Божественно мудрой защиты и спасения Христом-Адвокатом замужней женщины, которая была застигнута врасплох фарисеями и законниками при её прелюбодеянии: «Учитель! Эта женщина взята в прелюбодеянии; А Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями: Ты что скажешь? Иисус сказал им: кто из вас без греха, первый брось на нее камень. Они же, услышавши то и будучи обличаемы совестью, стали уходить одни за другим, начиная от старших до последних; и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя? Она отвечала: никто, Господи! Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши». Иными словами, Господь Бог показал всем нам самый лучший пример защищающей, всё покрывающей и всепобеждающей любви и бесконечно милостивого прощения грешников и преступников, как богообразных людей, но неприятие к совершённым ими грехам и преступлениям, непринуждённо призывая их к чистосердечному раскаянию и пожизненному деятельному покаянию. По этой причине и по примеру Самого Господа мудрый и ответственный адвокат, представитель и защитник, всегда и везде должен и профессионально обязан всеми своими силами умело защищать богоданное и бесценное человеческое достоинство, законные права и интересы своих доверителей, так как адвокат, объясняя зло и вред совершённого преступления своему же доверителю-подзащитному и тем самым отвращая его от подобных противоправных и общественно опасных деяний, в то же время изначально и свыше предназначен оказать всякую заботу о дальнейшем благополучии своего провинившегося подзащитного, который доверил ход своей судьбы своему земному защитнику, освободителю и спасителю от всякого грозящего зла и всякого неправомерного преследования. На сей счёт в Священном Писании замечено: «Не здоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит: милости хочу, а не жертвы? Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Это и есть конечная цель всякого благотворного и полезного уголовного наказания преступников. В свою очередь для правомерной и успешной защиты своим адвокатом в уголовном процессе каждый обвиняемый и подзащитный доверитель также должен по мере возможности и допустимости быть открыт для своего адвоката, добросовестен и искренен в своих объяснениях, показаниях и даже признаниях своей виновности, учитывая то, что без такой его помощи адвокату, своему представителю и защитнику, в установлении истинных обстоятельств уголовного дела, адвокату будет весьма сложно, как нравственно, так и юридически, всем своим духом, знаниями, опытом и иными организационными возможностями законно защищать своего подзащитного в следственных и судебных процессах с соблюдением принципа «адвокатской тайны». Очевидно, что с одной стороны, обвиняемый или преступник, подобно больному человеку, вовсе не обязан раскрыть свою виновность и рану своим обвинителям или каждому встречному человеку; с другой стороны, если он умышленно или по своей глупости введёт в заблуждение своего адвоката, как своего врача-целителя, показывая ему вместо больного своего органа какой-то свой здоровый орган или член (например, вместо своей больной левой руки - правую руку), то он не оставит себе никакой возможности на получение правильного лечения и окончательного исцеления, либо избежать несправедливого своего наказания. Уместно было бы здесь заметить то, что, как имеющий многолетний положительный опыт адвоката, представителя и защитника, автор данного исследования сам не раз успешно добивался искренности показаний своих подзащитных доверителей, приводя пример лечащего врача, который обязан точно знать больное место своего пациента для установления верного диагноза болезни и успешного лечения и полного исцеления больного. Каждый духовно, нравственно и юридически образованный и настоящий адвокат должен знать и помнить, что Господь Бог воздаёт всем грешным людям и преступникам, друзьям и врагам, не всегда по их делам, но всегда и везде по их нужде в нормальной личной и общественной жизни. Точно так же адвокат-защитник, как и настоящий врач-целитель, должен добросовестно и честно защищать, помогать и исцелять как добрых, так и злых людей, проявляя богоугодную заботу о них, как богообразных и имеющих достоинство людях, а также по мере своей возможности, пользуясь полным доверием своих подопечных, предостерегать и отвращать их от их же грехов и преступлений. Иначе адвокату, как представителю и защитнику, гораздо лучше будет заниматься какой-то иной, более любимой для него, подходящей и общественно полезной работой, которая никого не смущает, не вредит, но упорядочивает его грешную душу в его молитвенном усердии. Ради свершения надлежащего правосудия, добросовестной, неподкупный, верный и бесстрашной адвокат, стремясь к успешной и правомерной защите своего доверителя, обязан в каждом своём деле разъяснять своему подзащитному богопротивный характер и общественную опасность того нравственного и душевного вреда, который тот наносит себе в результате совершенного им правонарушения и преступления. Хороший адвокат должен объяснить своему доверителю то, любые правонарушения преступления отдаляют виновного человека от Бога-Создателя и людей-сограждан, препятствуют как поддержанию надлежащего общественного порядка, так и спасению грешной души самого подзащитного преступника. Бог есть устроитель мира, порядка и всех наших дел на земле. Адвокат как защитник обвиняемого должен в начале своего богоугодного дела напоминать своим подзащитным доверителям о возможности помилования добросовестно сознающих свои грехи и преступления виновных лиц: «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха; а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». В этом отношении хороший адвокат мало чем должен отличаться от священника и духовника, который благотворно назидает каждому прихожанину своей паствы независимо от его характера и биографии. Мудрый и многоопытный адвокат, как и всякий призванный наставник и врач-целитель, должен быть способен и всегда готов к добросовестному, бескорыстному и профессиональному служению своим ближним, друзьям и даже к своим личным врагам. Он должен быть любящим и заботливым временным правовым помощником и верным служителем своего доверителя не ради получения больших денег, общественной известности и славы, но ради Бога и для вящей Его славы в процессе свершаемого суда, правосудия и надлежащего общественного правопорядка. Хороший адвокат, представитель и защитник, должен всегда быть добросовестным, смелым, неподкупным, бесстрашным, всегда инициативным во всем процессе гражданского или уголовного судопроизводства. Однако человеколюбивый адвокат всегда должен быть не менее сострадательным к своим подзащитным доверителям, даже если они уже были справедливо осуждены и подвержены суровому уголовному наказанию: «Помните узников, как бы и вы с ними были в узах», в тюремном заключении в условиях полной физической изолированности, замкнутости и несвободы. Ведь сила Божьей благодати проявляется в человеческой немощи и кротости нашей. По просьбе своих подзащитных адвокат должен своими мудрыми и добрыми советами и уверенными действиями духовно и нравственно воспитывать и наставлять своих доверителей, утешать их в их временных страданиях во время отбытия ими уголовного наказания и подготавливать их души к чистосердечному раскаянию и покаянию и к будущей нормальной общественной жизни, даже если этого не делают многие современные тюремные воспитатели и надзиратели. Суд и процесс свершения надлежащего правосудия с необходимым участием настоящего адвоката должен стать надлежащим порядком внимательного и полезного слушания обстоятельств рассматриваемого дела или спора, который правомерно и целесообразно должен вести все состязающиеся между собой стороны публичного процесса к высшему Законодателю и Судье - Богу, к устойчивому миру и возможному примирению противоборствующих сторон судопроизводства, т.е. к восстановлению правомерного и благотворного состояния людей и общества и правопорядку. В этом состоит духовно-воспитательное и спасительное влияние суда и адвокатской деятельности, как Божественного культа и порядка, на всех участников судебного процесса, в особенности, на потерпевших, обвиняемых и подсудимых лиц. В этом контексте адвокат должен всегда сам помнить и напоминать всем то, что всякий праведный и правомерный суд, надлежащий порядок и спасение грешных душ свершается не ради мести и озлобляющей суровой кары преступников, но для восстановления нарушенного права, блага потерпевших и виновных, их освобождения от зла преступления и душевного спасения в вечной жизни. Сильный адвокат поэтому должен любить настоящий порядок, мир и по мере своих возможностей сохранять добрые отношения между всеми участниками уголовного судопроизводства. Подобно богобоязненным и человеколюбивым священникам и церковным служащим достойный своего правового положения и высокого общественного назначения предназначения адвокат должен знать и всегда помнить, что профессионально он обязан исполнить богоугодное и ангельское, правое и освободительное полезное дело. Он, как светский продолжатель священного дела правозаступничества, которое изначально и столетия назад было делом духовных лиц и особых священнослужителей, всегда должен помнить прежде всего о своих собственных грехах и преступлениях и заботиться о том, что освободиться от них самому и тем самым показать добрый пример своим доверителям и подзащитным. Хороший адвокат должен быть уравновешенным, бдительным, самокритичным, сдержанным и осмотрительным во всех своих произносимых словах и производимых действиях, нацеленных на благо своих доверителей и свершение правосудия всеми добросовестными участниками процесса. Серьёзный адвокат, как верный представитель и надёжный защитник, должен всячески противостоять всяким попыткам распространения праздных слов и лживых слухов, совершения клеветы и оговоров: «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. …Не внимай пустому слуху». Путеводителем для адвоката должны быть только истина, закон и основанные на них достоверные и достаточные доказательства для вынесения судом справедливых решений. Лично и профессионально состоявшийся адвокат, представитель и защитник, должен всегда объяснять своему доверителю и подзащитному о том, что всякий настоящий суд есть дело Божие: «Не различайте лиц на суде, как малого, так и великого выслушивайте; не бойтесь лица человеческого, ибо суд - дело Божие. …Дела рук Его - истина и суд; все заповеди Его верны, тверды на веки и веки, основаны на истине и правоте». Адвокат, как представитель и защитник своих доверителей, должен в процессе своей каждодневной правозащитной деятельности использовать все правомерные и предусмотренные законом ему профессиональные возможности и полномочия для добросовестной и посильной помощи и защиты человеческого достоинства, законных прав и интересов своих доверителей и подзащитных. Добросовестный и честный адвокат-защитник способен и вправе своими правомерными решениями и действиями значительно расширить свои правомерные возможности и профессиональные полномочия, которые предусмотрены не всегда полным и совершенным уголовно-процессуальным законодательством, особенно статьями 47-51, 120 и 426 УПК РФ. Призванный свыше и опытный адвокат, представитель и защитник, должен быть духовно мудр и юридически хорошо образован, нравственно и профессионально подкреплён, осмотрителен и последователен в избрании и неотступном проведении линии своей правомерной и целесообразной защиты, а также весьма твёрд и настойчив в процессе защиты человеческого достоинства и законных прав своего подзащитного доверителя; он всегда должен неустанно молиться, никогда и ни при каких обстоятельствах не сомневаться в правомерности своих действий и не унывать. Для обоснованности нашего довода достаточно вспомнить известную библейскую притчу о настойчивой вдове и халатном, несправедливом судье. С человеколюбивым Богом - Защитником всех людей, с правомерной уверенностью и разумным усердием добросовестный, честный, бескорыстный, великодушный и непорочный адвокат неутомим, неуязвим и непобедим. Мой личный многолетний опыт свободного юрисконсульта и многопрофильного адвоката показал, что добросовестному, неподкупному, бесстрашному, настойчивому, разумному и профессионально подготовленному адвокату тайно или явно завидуют даже следователи, прокуроры и судьи, которые, иногда возмущаясь смелостью такого неугодного им адвоката, в конце дела всё-таки признаются в том, что в случае необходимости они сразу же обратились бы к нему за правовой помощью и защиты ради своих родных и близких. Представляется, что такое неоднозначное и двойственное отношение правоохранителей и судей к противному им адвокату является наиболее высокой оценкой профессиональной деятельности всех подобных адвокатов как весьма «достойных и нужных людей». Работающий по своему духовному призванию и профессиональному предназначению адвокат, как достойный человек и правозащитник, для поддержания своего заслуженного авторитета в делах правомерной защиты и спороразрешения, не должен быть малодушным и лицемерным, корыстным и трусливым. Жизнь показывает, что тщеславие, тупое корыстолюбие и неутолимая жадность, необъяснимый страх перед богатыми или сильными соперниками и должностными лицами, двоедушие, трусость и неуверенность только притупляют и ослепляют продавшего свою совесть за деньги хитрого и шустрого адвоката, делают его лично и профессионально слабым, непригодным и даже общественно вредным и опасным. Непобедимый дух Божий, сильная вера и уверенность, пребывающие в адвокате, суть главный залог (гарант) всякого его благотворного и долговременного успеха и победного завершения защищаемого им искреннего лица и всякого правого дела. В противном случае всякие богопротивные, противоправные, неправомерные, бессовестные, хитроумные, своекорыстные и криминогенные, мнимые или очевидные успехи разного типа хитроумных и шустрых «горе-адвокатов» своекорыстно и неуклонно будут вести всех ко злу, к совершению многоразличных правонарушений и преступлений, за которые эти «весьма известные, славные и успешные адвокаты» будут, как и многие нерадивые прокуроры и судьи, лично давать отчёт перед Богом, остатками своей доброй совести или даже, возможно, перед правомерно действующими государственными органами дознания, следствия и правосудия. В свете всего сказанного выше наиболее важным нынче для надлежащего свершения правосудия в России представляется вопрос о достойном правовом положении настоящего адвоката в свете его высокого духовно-правового призвания и предназначения, как представителя потерпевшего от совершенного преступления или защитника обвиняемого в совершённом преступлении. Весьма актуальными ныне являются также вопросы о наличии правомерных и законодательно предусмотренных возможностей адвоката, как правозащитника и ходатая законных прав и интересов своих доверителей. Согласно законодательству многих современных государств каждый человек имеет право на защиту своих прав и свобод всеми незапрещенными законом средствами и способами. Например, статьи 45 и 48 Конституции РФ и статья 16 УПК РФ закрепляют и гарантируют каждому человеку беспрепятственное право на свою защиту всеми возможными правомерными способами непосредственно или посредством профессионального адвоката с момента его задержания, заключения под стражу или предъявления ему обвинения. Между тем ни в одном из положений ныне действующей Конституции РФ или УПК РФ не закреплено право каждого человека на свободный выбор своего адвоката-защитника, выбор по своему личному усмотрению на любом этапе уголовного судопроизводства, как это предусмотрено общепризнанными принципами международного права. Однако такое необходимое право защиты человеком своего богоданного достоинства и законных прав и интересов, например, закреплено в статье 14 Международного пакта о гражданских и политических правах человека 1966 года. Конституционное право любого человека иметь по своему выбору своего адвоката на всех, без исключения, стадиях гражданского или уголовного судопроизводства и стремиться к надлежащему осуществлению правосудия, вплоть до судопроизводства в судах высших инстанций (Верховном Суде РФ и Конституционном Суде РФ), к сожалению, конституционно и законодательно не закреплено в современной России. Представляется, что этот существенный законодательный пробел заметно препятствует нормальному развитию всей судебно-правовой системы нашей страны. Ныне действующий УПК РФ по неизвестным причинам, к сожалению, не предусматривает вопреки требованиям статьи 15 «Состязательность сторон» УПК РФ необходимости обязательного, равноправного и состязательного участия адвоката-защитника в тех уголовных делах, для полного, всестороннего и объективного рассмотрения которых необходимо назначение и производство специальной судебной экспертизы, заключению которой простой человек не в силах дать верную и надлежащую правовую оценку, доказательственную силу и значение. Более того, он неправомерно устанавливает разрешительный порядок осуществления адвокатом своих процессуальных прав и обязанностей на стадиях уголовного судопроизводства без специального разрешения органа, осуществляющего уголовное преследование. Это явно противоречит здравому смыслу и главной цели уголовно-процессуального закона, поскольку при возможном произвольном и незаконном отказе дознавателя, следователя или прокурора дать разрешение адвокату возможность осуществлять законом предусмотренные его права и обязанности, адвокат, становясь неравной стороной уголовного процесса, незаконно будет предаваться презрению и бездействию, а виновные должностные лица при этом, дознаватель, следователь или прокурор, не понесут за свои беззакония никакой правовой ответственности, в частности, за совершение ими умышленного и незаконного препятствия законным действиям адвоката в целях своевременного и должного осуществления правосудия. Представляется, что в целях надлежащего и успешного осуществления принципа процессуального равенства и состязательности сторон судопроизводства действующий УПК РФ должен установить право каждого адвоката добросовестно и самостоятельно собирать необходимые для всестороннего рассмотрения дела доказательства на всех стадиях уголовного судопроизводства, поскольку это вполне соответствует конституционному принципу процессуального равенства и состязательности сторон, обвинения и защиты, в уголовном судопроизводстве. Между тем, действующий УПК РФ не предусматривает законодательно необходимого и целесообразного процессуального права и фактической возможности для адвоката собрать и приобщить в качестве доказательства к материалам своих протестов в вышестоящие суды соответствующую звукозапись судебного процесса и свои замечания на протокол судебного заседания, что дало бы возможность судам вышестоящих инстанций всесторонне, полно и объективно проверить обоснованность соответствующего определения суда первой или апелляционной инстанции в вышестоящих судах. Принимая во внимание конституционный принцип процессуального равенства и состязательности сторон уголовного процесса, предусмотренный в статье, не так легко понять, почему согласно российские прокуроры вправе с момента возбуждения уголовного дела исследовать дело в полном объеме, а российские адвокаты лишены такого правомерного и целесообразного конституционного права до момента окончания предварительного следствия. Разве предварительное следствие не является стадией уголовного судопроизводства, или адвокат не несет личной юридической ответственности за разглашение тайны сведений и содержание материалов уголовного дела?! Разве без необходимого участия адвоката ходатая и защитника сами следователи, прокуроры и судьи могли бы беспристрастно и всесторонне исследовать уголовное дело и свершить надлежащее правосудие?! Никак нет. Моя многолетняя и вполне успешная личная адвокатская практика, а также принцип процессуального равенства и состязательности сторон уголовного процесса всё более убеждают меня в том, что законодательство о правовом положении и полномочиях полноценного адвоката должна содержать в себе достаточные гарантии для сохранения личной безопасности адвоката и его подзащитного, а также их законный полномерный статус от всякого рода незаконного вмешательств со стороны как работников правоохранительных органов, так и иных околосудебных «заинтересованных» лиц, которые нередко пользуются своим должностным положением и «телефонным правом». Вовсе не секрет, что нередко органы дознания, предварительного следствия сторона государственного обвинения или даже сам недобросовестный судья, делают попытки неправомерного психологического или административного воздействия на свободную волю обвиняемого и подзащитного, а также пвытаются противозаконно убедить его «добровольно» отказаться от этого не совсем покладистого для них адвоката-защитника посредством тайной угрозы или ложного обещания своего благосклонного или снисходительного отношения к нему со стороны должностных лиц, представляющих собой органы дознания, следствия, прокуратуры и суда, якобы, для вынесения обвиняемому желаемого решения или более мягкого приговора и наказания. Нередко разного рода юридически невежественным или своевольным должностным лицам в сфере дознания, предварительного следствия, прокурорского вмешательства и правосудия, к сожалению, удается беспрепятственно и безнаказанно совершать многоразличные правонарушения и преступления против правосудия, в частности, против полномерного действия краеугольного правового принципа равенства и состязательности противоположных сторон уголовного процесса, поскольку действующее российское законодательство не предусматривает какой-либо серьёзной правовой ответственности, необходимых «сдержек и противовесов» в процессе дерзкого и преступного вмешательства и неправомерного поведения разного уровня должностных лиц правоохранительных и судебных органов. Российская судебная практика и наличная статистика количества привлечённых за преступления против правосудия должностных лиц, равно как и редкость фактов их серьёзного наказания не доказывают обратного предположения. В связи с этим представляется необходимым введение дополнительных гарантий против совершения участниками судопроизводства всякого обмана, угроз, насилия и прочих посягательств на человеческое достоинств и личность адвоката и его подзащитного, например, введение в текст УПК РФ следующего предупредительного положения: «Всякое неправомерное и незаконное воздействие на адвоката и его подзащитного, как необходимого и равноправного участника уголовного судопроизводства и гаранта выявления истины и всестороннего рассмотрения всех обстоятельств по делу, запрещается законом и влечет за собой уголовную ответственность и уголовное наказание виновных правонарушителей независимо от их процессуального или должностного положения». Подобные дополнительные законодательные предписания, предупреждения и соответствующие действенные юридические санкции смогли бы значительно способствовать успешному претворению каждым добросовестным и профессионально подготовленным адвокатом своей право-представительной и правозащитной деятельности для целенаправленного осуществления должного правосудия и поддержания надлежащего и устойчивого конституционно-государственного правопорядка.

Аннотация

В своей статье «Адвокат как Человек, Ходатай и Защитник всякого нуждающегося в правосудии потерпевшего или обвиняемого лица» автор посредством раскрытия надлежащего богоданного человеческого образа, личного и профессионального призвания и предназначения показывает достойное правовое положение каждого настоящего адвоката, как доброго советчика, представителя потерпевших и защитника обвиняемых, его общественно значимую высокую роль и необходимость его обязательного участия в процессе свершения предполагаемого правосудия.

Автор также на основе существенно нового и значительно более широкого теоретического мировоззрения и своего многолетнего адвокатского опыта предлагает конкретные меры законодательного повышения правового положения адвокатов в целях должной и надёжной защиты богоданного человеческого достоинства, законных прав и интересов его доверителей (потерпевших и обвиняемых) и надлежащего свершения правосудия.

Ключевые слова : Адвокат как Человек, Ходатай и Защитник всякого нуждающегося в правосудии потерпевшего или обвиняемого лица, защита достоинства, законных прав и интересов доверителей (потерпевших и обвиняемых), осуществление надлежащего правосудия.

Annotation

In his article «A Lawyer as the Person, Intercessor and Defender of Anyone, Victims or Accused Defendant, Who Require Justice» the author by means of revelation of the appropriate God-Given human image, personal and professional calling and mission shows a worthy legal status of each real advocate-lawyer, as a kind adviser, representative of victims and the accused defendants, as well as his socially significant high role and necessity of his necessary participation in the process of serving proper justice.

The author also, on the basis of essentially new and much wider theoretical outlook and his long-term advocate-lawyer experience offers concrete measures of legislative increase of the existing legal status of lawyers, aimed to due and reliable protection of Goв-Given human dignity, legitimate rights and interests of his principals (victims and defendants) and proper realization of justice.

Keywords : lawyer as the Person, Intercessor and Defender of anyone, victims or accused defendants, who require justice, protection of God-Given human dignity, legitimate rights and interests of the principals (victims and defendants), realization of proper justice.

Авторские данные : Борис Арташесович Осипян - юридический факультет МГУ (1979-1984), юрисконсульт, адвокат (1985-2008), аспирант Института государства и права Академии наук СССР (1987-1990), выпускник Центрально-Европейского Университета (CEU) (1992-1993), кандидат юридических наук, преподаватель-доцент, первоначальный составитель многих наиболее важных законопроектов для высших законодательных и исполнительных органов Республики Армении и Российской Федерации, старший научный сотрудник ИЗиСП при Правительстве РФ (2008-2011), основная специальность - 12.00.01 - «теория и история государства и права». Нынче творчески тружусь дома.

Основные научные труды по теории и истории права : «Трансформация права в закон» (М., 1991), «Проект Конституции Армении 1991 года», «Дух правометрии, или основание межерологии права» (М., 2009), «Возможности укрепления правовых основ Российского государства органами конституционного правосудия» (М., 2009), «Русское правосознание и закон: от «Русской Правды» до Конституции России» (М., 2012), «Конституция Духовного Дома Армян» (М., 2015); также более 200 опубликованных научных статей по теории, философии, истории и всем основным отраслям права. 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 66, кв. 145. Тел.: 8-985-333-73-79. Электронная почта: artos5@mail.ru

Boris A. Osipian - Law Faculty of the Moscow State University (MGU) (1979-1984), post-graduate courses of the Institute of State and Law of the USSR Academy of Sciences (1987-1990), aluminum of the Central European University (1992-1993), candidate of law, assistant professor, legal advisor, defense lawyer (1985-2008), original law drafter for the highest legislative and executive State bodies of the Republic of Armenia and Russian Federation, senior legal scholar of the Institute of Legislation and Comparative Law under the Russian Federation Government (2008-2011). Now creatively self-employed.

The fundamental scholarly works on the theory and history of law : «Transformation of the Idea of Law («Jus») into Positive Statute («Lex»)» (Moscow, 1991), «The Draft Constitution of Armenia» (Yerevan, 1991), «The Spirit of Lawmetry, or the Basis of Measurology of Law» (Moscow, 2009), «Potentials of Strengthening of the Legal Basics of the Russian State by the Bodies of the Constitutional Justice» (Moscow, 2009), «The Russian Legal Consciousness and Statute Law: from «The Russkaya Pravda» up to the Constitution of the Russia» (Moscow, 2012), «The Constitution of the Spiritual Home of the Armenians» (Moscow, 2015); as well as more than 200 published scholarly articles on theory, philosophy, history and all basic branches of law.125315, Moscow, Leningradskij Prospect, build. 66, ap. 145. Tel.: 8-985-333-73-79. E-mail: artos5@mail.ru.