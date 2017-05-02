Адвокат как Человек, Ходатай и Защитник

всякого нуждающегося в правосудии потерпевшего

или обвиняемого лица

Борис Осипян

юрист

Каждый, достойный своего личного и высокого профессионального призвания и предназначения, адвокат, прежде чем быть верным ходатаем и защитником своих доверителей (нуждающихся в добром и полезном совете, потерпевших и обвиняемых), должен быть разумным, свободным и ответственным Человеком, т.е. челом, обращённым в вечный Образ Богочеловека. И поскольку все настоящие временные, мирские и земные дела изначально имеют верное отражение надлежащих вечных небесных (лежащих над земными, т.е. надлежащих) духовных образцов, то все теоретические рассуждения о достойном правовом положении каждого адвоката, как представителя потерпевшего или защитника обвиняемого, было бы лучше начать с верных и полезных назиданий Духа Божьего, Который предупреждает каждого разумного человека о некоторых самых важных объективных и движущих всех людей законах человеческой сущности и бытия.

В духовно-правовом смысле и свете самым высшим образцом для всяческого человеческого и правозащитного подражания является Сам Бог-Человек, Иисус Христос - Ходатай и Защитник всех грешных и угнетённых людей мира. Он стоит перед Своим и нашим небесным Отцом - Сувереном, Законодателем, Правителем и Судьёй вместе со всеми нашими небесными Ангелами-Хранителями в самой высокой и конечной судебной инстанции, чтобы победно защитить и спасти каждого из нас за нашу любовь, веру, надежду, долготерпение и все сделанные нами добрые дела на земле после скончания века нынешнего в противоборстве с дьяволом-обвинителем нашим, который ежедневно и неусыпно составлял протокол и обвинительное заключение относительно всех наших бесчисленных тайных, сознаваемых нами или неведомых для нас, вольных или невольных многочисленных грехов и явных мелких правонарушений или же тяжких преступлений. В этом свете всякий видимый и временный человеческий суд на земле вместе со всеми адвокатами, ходатаями и защитниками, а также суровыми прокурорами-обвинителями представляет собой некий более или менее верный надлежащий образец предсказанного в Священном Писании последнего Страшного Суда всех «живых и мёртвых» в преддверии вечного Царства Небесного.

Как совершенный Человек, Сам Господь наш Христос, как достойный всякого лучшего подражания высший образец и пример для всех иных земных ходатаев и адвокатов-защитников, есть единственный и настоящий (стоящий над всеми) Ходатай и Защитник наших грешных душ и искупитель нашей кратковременной земной и вечной небесной жизни. В этом духе каждому духовно, нравственно и юридически образованному профессиональному адвокату, защитнику обвиняемых или представителю потерпевших от преступления лиц, нужно знать и никогда не забывать самое главное в своей успешной жизнедеятельности. Достойный своего личного призвания и профессионального предназначения адвокат, как представитель потерпевшего или защитник обвиняемого, должен рассматривать свою каждодневную деятельность, прежде всего, как служение своему Творцу - Господу Богу, во славу Бога и на пользу доверившимся ему преследуемым подозреваемым, обвиняемым или подсудимым людям.: «Не подчиняйся человеку глупому и не смотри на сильного. Подвизайся за истину до смерти, и Господь Бог поборет за тебя». Посему надлежащее правосудие свершается на основе истины и при добросовестном участии адвоката, а не только одними лишь дознавателями, следователями, прокурорами и судьями по их произвольному усмотрению или многоразличным и не совсем понятным «внутренним убеждениям».

Настоящий адвокат, ходатай, представитель и защитник, должен сам быть человеколюбив, внимателен к проблемам своего подзащитного и доверителя, своей искренней любовью к нему, как богодостойному человеку, способным показать неправду и опасность совершённого им злодеяния и преступления для полного отвращения от его от зла в будущей кратковременной земной жизни. Классическим образцом и живым примером для правомерной и благотворной защиты виновных людей является случай и процесс Божественно мудрой защиты и спасения Христом-Адвокатом замужней женщины, которая была застигнута врасплох фарисеями и законниками при её прелюбодеянии: «Учитель! Эта женщина взята в прелюбодеянии; А Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями: Ты что скажешь? Иисус сказал им: кто из вас без греха, первый брось на нее камень. Они же, услышавши то и будучи обличаемы совестью, стали уходить одни за другим, начиная от старших до последних; и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя? Она отвечала: никто, Господи! Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши». Иными словами, Господь Бог показал всем нам самый лучший пример защищающей, всё покрывающей и всепобеждающей любви и бесконечно милостивого прощения грешников и преступников, как богообразных людей, но неприятие к совершённым ими грехам и преступлениям, непринуждённо призывая их к чистосердечному раскаянию и пожизненному деятельному покаянию.

По этой причине и по примеру Самого Господа мудрый и ответственный адвокат, представитель и защитник, всегда и везде должен и профессионально обязан всеми своими силами умело защищать богоданное и бесценное человеческое достоинство, законные права и интересы своих доверителей, так как адвокат, объясняя зло и вред совершённого преступления своему же доверителю-подзащитному и тем самым отвращая его от подобных противоправных и общественно опасных деяний, в то же время изначально и свыше предназначен оказать всякую заботу о дальнейшем благополучии своего провинившегося подзащитного, который доверил ход своей судьбы своему земному защитнику, освободителю и спасителю от всякого грозящего зла и всякого неправомерного преследования. На сей счёт в Священном Писании замечено: «Не здоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит: милости хочу, а не жертвы? Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Это и есть конечная цель всякого благотворного и полезного уголовного наказания преступников.

В свою очередь для правомерной и успешной защиты своим адвокатом в уголовном процессе каждый обвиняемый и подзащитный доверитель также должен по мере возможности и допустимости быть открыт для своего адвоката, добросовестен и искренен в своих объяснениях, показаниях и даже признаниях своей виновности, учитывая то, что без такой его помощи адвокату, своему представителю и защитнику, в установлении истинных обстоятельств уголовного дела, адвокату будет весьма сложно, как нравственно, так и юридически, всем своим духом, знаниями, опытом и иными организационными возможностями законно защищать своего подзащитного в следственных и судебных процессах с соблюдением принципа «адвокатской тайны».

Очевидно, что с одной стороны, обвиняемый или преступник, подобно больному человеку, вовсе не обязан раскрыть свою виновность и рану своим обвинителям или каждому встречному человеку; с другой стороны, если он умышленно или по своей глупости введёт в заблуждение своего адвоката, как своего врача-целителя, показывая ему вместо больного своего органа какой-то свой здоровый орган или член (например, вместо своей больной левой руки - правую руку), то он не оставит себе никакой возможности на получение правильного лечения и окончательного исцеления, либо избежать несправедливого своего наказания. Уместно было бы здесь заметить то, что, как имеющий многолетний положительный опыт адвоката, представителя и защитника, автор данного исследования сам не раз успешно добивался искренности показаний своих подзащитных доверителей, приводя пример лечащего врача, который обязан точно знать больное место своего пациента для установления верного диагноза болезни и успешного лечения и полного исцеления больного.

Каждый духовно, нравственно и юридически образованный и настоящий адвокат должен знать и помнить, что Господь Бог воздаёт всем грешным людям и преступникам, друзьям и врагам, не всегда по их делам, но всегда и везде по их нужде в нормальной личной и общественной жизни. Точно так же адвокат-защитник, как и настоящий врач-целитель, должен добросовестно и честно защищать, помогать и исцелять как добрых, так и злых людей, проявляя богоугодную заботу о них, как богообразных и имеющих достоинство людях, а также по мере своей возможности, пользуясь полным доверием своих подопечных, предостерегать и отвращать их от их же грехов и преступлений. Иначе адвокату, как представителю и защитнику, гораздо лучше будет заниматься какой-то иной, более любимой для него, подходящей и общественно полезной работой, которая никого не смущает, не вредит, но упорядочивает его грешную душу в его молитвенном усердии.

Ради свершения надлежащего правосудия, добросовестной, неподкупный, верный и бесстрашной адвокат, стремясь к успешной и правомерной защите своего доверителя, обязан в каждом своём деле разъяснять своему подзащитному богопротивный характер и общественную опасность того нравственного и душевного вреда, который тот наносит себе в результате совершенного им правонарушения и преступления. Хороший адвокат должен объяснить своему доверителю то, любые правонарушения преступления отдаляют виновного человека от Бога-Создателя и людей-сограждан, препятствуют как поддержанию надлежащего общественного порядка, так и спасению грешной души самого подзащитного преступника. Бог есть устроитель мира, порядка и всех наших дел на земле. Адвокат как защитник обвиняемого должен в начале своего богоугодного дела напоминать своим подзащитным доверителям о возможности помилования добросовестно сознающих свои грехи и преступления виновных лиц: «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха; а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». В этом отношении хороший адвокат мало чем должен отличаться от священника и духовника, который благотворно назидает каждому прихожанину своей паствы независимо от его характера и биографии.

Мудрый и многоопытный адвокат, как и всякий призванный наставник и врач-целитель, должен быть способен и всегда готов к добросовестному, бескорыстному и профессиональному служению своим ближним, друзьям и даже к своим личным врагам. Он должен быть любящим и заботливым временным правовым помощником и верным служителем своего доверителя не ради получения больших денег, общественной известности и славы, но ради Бога и для вящей Его славы в процессе свершаемого суда, правосудия и надлежащего общественного правопорядка. Хороший адвокат, представитель и защитник, должен всегда быть добросовестным, смелым, неподкупным, бесстрашным, всегда инициативным во всем процессе гражданского или уголовного судопроизводства.

Однако человеколюбивый адвокат всегда должен быть не менее сострадательным к своим подзащитным доверителям, даже если они уже были справедливо осуждены и подвержены суровому уголовному наказанию: «Помните узников, как бы и вы с ними были в узах», в тюремном заключении в условиях полной физической изолированности, замкнутости и несвободы. Ведь сила Божьей благодати проявляется в человеческой немощи и кротости нашей. По просьбе своих подзащитных адвокат должен своими мудрыми и добрыми советами и уверенными действиями духовно и нравственно воспитывать и наставлять своих доверителей, утешать их в их временных страданиях во время отбытия ими уголовного наказания и подготавливать их души к чистосердечному раскаянию и покаянию и к будущей нормальной общественной жизни, даже если этого не делают многие современные тюремные воспитатели и надзиратели.

Суд и процесс свершения надлежащего правосудия с необходимым участием настоящего адвоката должен стать надлежащим порядком внимательного и полезного слушания обстоятельств рассматриваемого дела или спора, который правомерно и целесообразно должен вести все состязающиеся между собой стороны публичного процесса к высшему Законодателю и Судье - Богу, к устойчивому миру и возможному примирению противоборствующих сторон судопроизводства, т.е. к восстановлению правомерного и благотворного состояния людей и общества и правопорядку. В этом состоит духовно-воспитательное и спасительное влияние суда и адвокатской деятельности, как Божественного культа и порядка, на всех участников судебного процесса, в особенности, на потерпевших, обвиняемых и подсудимых лиц. В этом контексте адвокат должен всегда сам помнить и напоминать всем то, что всякий праведный и правомерный суд, надлежащий порядок и спасение грешных душ свершается не ради мести и озлобляющей суровой кары преступников, но для восстановления нарушенного права, блага потерпевших и виновных, их освобождения от зла преступления и душевного спасения в вечной жизни. Сильный адвокат поэтому должен любить настоящий порядок, мир и по мере своих возможностей сохранять добрые отношения между всеми участниками уголовного судопроизводства.

Подобно богобоязненным и человеколюбивым священникам и церковным служащим достойный своего правового положения и высокого общественного назначения предназначения адвокат должен знать и всегда помнить, что профессионально он обязан исполнить богоугодное и ангельское, правое и освободительное полезное дело. Он, как светский продолжатель священного дела правозаступничества, которое изначально и столетия назад было делом духовных лиц и особых священнослужителей, всегда должен помнить прежде всего о своих собственных грехах и преступлениях и заботиться о том, что освободиться от них самому и тем самым показать добрый пример своим доверителям и подзащитным.

Хороший адвокат должен быть уравновешенным, бдительным, самокритичным, сдержанным и осмотрительным во всех своих произносимых словах и производимых действиях, нацеленных на благо своих доверителей и свершение правосудия всеми добросовестными участниками процесса. Серьёзный адвокат, как верный представитель и надёжный защитник, должен всячески противостоять всяким попыткам распространения праздных слов и лживых слухов, совершения клеветы и оговоров: «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. …Не внимай пустому слуху». Путеводителем для адвоката должны быть только истина, закон и основанные на них достоверные и достаточные доказательства для вынесения судом справедливых решений.

Лично и профессионально состоявшийся адвокат, представитель и защитник, должен всегда объяснять своему доверителю и подзащитному о том, что всякий настоящий суд есть дело Божие: «Не различайте лиц на суде, как малого, так и великого выслушивайте; не бойтесь лица человеческого, ибо суд - дело Божие. …Дела рук Его - истина и суд; все заповеди Его верны, тверды на веки и веки, основаны на истине и правоте». Адвокат, как представитель и защитник своих доверителей, должен в процессе своей каждодневной правозащитной деятельности использовать все правомерные и предусмотренные законом ему профессиональные возможности и полномочия для добросовестной и посильной помощи и защиты человеческого достоинства, законных прав и интересов своих доверителей и подзащитных. Добросовестный и честный адвокат-защитник способен и вправе своими правомерными решениями и действиями значительно расширить свои правомерные возможности и профессиональные полномочия, которые предусмотрены не всегда полным и совершенным уголовно-процессуальным законодательством, особенно статьями 47-51, 120 и 426 УПК РФ.

Призванный свыше и опытный адвокат, представитель и защитник, должен быть духовно мудр и юридически хорошо образован, нравственно и профессионально подкреплён, осмотрителен и последователен в избрании и неотступном проведении линии своей правомерной и целесообразной защиты, а также весьма твёрд и настойчив в процессе защиты человеческого достоинства и законных прав своего подзащитного доверителя; он всегда должен неустанно молиться, никогда и ни при каких обстоятельствах не сомневаться в правомерности своих действий и не унывать. Для обоснованности нашего довода достаточно вспомнить известную библейскую притчу о настойчивой вдове и халатном, несправедливом судье. С человеколюбивым Богом - Защитником всех людей, с правомерной уверенностью и разумным усердием добросовестный, честный, бескорыстный, великодушный и непорочный адвокат неутомим, неуязвим и непобедим.

Мой личный многолетний опыт свободного юрисконсульта и многопрофильного адвоката показал, что добросовестному, неподкупному, бесстрашному, настойчивому, разумному и профессионально подготовленному адвокату тайно или явно завидуют даже следователи, прокуроры и судьи, которые, иногда возмущаясь смелостью такого неугодного им адвоката, в конце дела всё-таки признаются в том, что в случае необходимости они сразу же обратились бы к нему за правовой помощью и защиты ради своих родных и близких. Представляется, что такое неоднозначное и двойственное отношение правоохранителей и судей к противному им адвокату является наиболее высокой оценкой профессиональной деятельности всех подобных адвокатов как весьма «достойных и нужных людей».

Работающий по своему духовному призванию и профессиональному предназначению адвокат, как достойный человек и правозащитник, для поддержания своего заслуженного авторитета в делах правомерной защиты и спороразрешения, не должен быть малодушным и лицемерным, корыстным и трусливым. Жизнь показывает, что тщеславие, тупое корыстолюбие и неутолимая жадность, необъяснимый страх перед богатыми или сильными соперниками и должностными лицами, двоедушие, трусость и неуверенность только притупляют и ослепляют продавшего свою совесть за деньги хитрого и шустрого адвоката, делают его лично и профессионально слабым, непригодным и даже общественно вредным и опасным.

Непобедимый дух Божий, сильная вера и уверенность, пребывающие в адвокате, суть главный залог (гарант) всякого его благотворного и долговременного успеха и победного завершения защищаемого им искреннего лица и всякого правого дела. В противном случае всякие богопротивные, противоправные, неправомерные, бессовестные, хитроумные, своекорыстные и криминогенные, мнимые или очевидные успехи разного типа хитроумных и шустрых «горе-адвокатов» своекорыстно и неуклонно будут вести всех ко злу, к совершению многоразличных правонарушений и преступлений, за которые эти «весьма известные, славные и успешные адвокаты» будут, как и многие нерадивые прокуроры и судьи, лично давать отчёт перед Богом, остатками своей доброй совести или даже, возможно, перед правомерно действующими государственными органами дознания, следствия и правосудия.

В свете всего сказанного выше наиболее важным нынче для надлежащего свершения правосудия в России представляется вопрос о достойном правовом положении настоящего адвоката в свете его высокого духовно-правового призвания и предназначения, как представителя потерпевшего от совершенного преступления или защитника обвиняемого в совершённом преступлении. Весьма актуальными ныне являются также вопросы о наличии правомерных и законодательно предусмотренных возможностей адвоката, как правозащитника и ходатая законных прав и интересов своих доверителей. Согласно законодательству многих современных государств каждый человек имеет право на защиту своих прав и свобод всеми незапрещенными законом средствами и способами. Например, статьи 45 и 48 Конституции РФ и статья 16 УПК РФ закрепляют и гарантируют каждому человеку беспрепятственное право на свою защиту всеми возможными правомерными способами непосредственно или посредством профессионального адвоката с момента его задержания, заключения под стражу или предъявления ему обвинения.

Между тем ни в одном из положений ныне действующей Конституции РФ или УПК РФ не закреплено право каждого человека на свободный выбор своего адвоката-защитника, выбор по своему личному усмотрению на любом этапе уголовного судопроизводства, как это предусмотрено общепризнанными принципами международного права. Однако такое необходимое право защиты человеком своего богоданного достоинства и законных прав и интересов, например, закреплено в статье 14 Международного пакта о гражданских и политических правах человека 1966 года.

Конституционное право любого человека иметь по своему выбору своего адвоката на всех, без исключения, стадиях гражданского или уголовного судопроизводства и стремиться к надлежащему осуществлению правосудия, вплоть до судопроизводства в судах высших инстанций (Верховном Суде РФ и Конституционном Суде РФ), к сожалению, конституционно и законодательно не закреплено в современной России. Представляется, что этот существенный законодательный пробел заметно препятствует нормальному развитию всей судебно-правовой системы нашей страны. Ныне действующий УПК РФ по неизвестным причинам, к сожалению, не предусматривает вопреки требованиям статьи 15 «Состязательность сторон» УПК РФ необходимости обязательного, равноправного и состязательного участия адвоката-защитника в тех уголовных делах, для полного, всестороннего и объективного рассмотрения которых необходимо назначение и производство специальной судебной экспертизы, заключению которой простой человек не в силах дать верную и надлежащую правовую оценку, доказательственную силу и значение. Более того, он неправомерно устанавливает разрешительный порядок осуществления адвокатом своих процессуальных прав и обязанностей на стадиях уголовного судопроизводства без специального разрешения органа, осуществляющего уголовное преследование. Это явно противоречит здравому смыслу и главной цели уголовно-процессуального закона, поскольку при возможном произвольном и незаконном отказе дознавателя, следователя или прокурора дать разрешение адвокату возможность осуществлять законом предусмотренные его права и обязанности, адвокат, становясь неравной стороной уголовного процесса, незаконно будет предаваться презрению и бездействию, а виновные должностные лица при этом, дознаватель, следователь или прокурор, не понесут за свои беззакония никакой правовой ответственности, в частности, за совершение ими умышленного и незаконного препятствия законным действиям адвоката в целях своевременного и должного осуществления правосудия.

Представляется, что в целях надлежащего и успешного осуществления принципа процессуального равенства и состязательности сторон судопроизводства действующий УПК РФ должен установить право каждого адвоката добросовестно и самостоятельно собирать необходимые для всестороннего рассмотрения дела доказательства на всех стадиях уголовного судопроизводства, поскольку это вполне соответствует конституционному принципу процессуального равенства и состязательности сторон, обвинения и защиты, в уголовном судопроизводстве. Между тем, действующий УПК РФ не предусматривает законодательно необходимого и целесообразного процессуального права и фактической возможности для адвоката собрать и приобщить в качестве доказательства к материалам своих протестов в вышестоящие суды соответствующую звукозапись судебного процесса и свои замечания на протокол судебного заседания, что дало бы возможность судам вышестоящих инстанций всесторонне, полно и объективно проверить обоснованность соответствующего определения суда первой или апелляционной инстанции в вышестоящих судах.

Принимая во внимание конституционный принцип процессуального равенства и состязательности сторон уголовного процесса, предусмотренный в статье, не так легко понять, почему согласно российские прокуроры вправе с момента возбуждения уголовного дела исследовать дело в полном объеме, а российские адвокаты лишены такого правомерного и целесообразного конституционного права до момента окончания предварительного следствия. Разве предварительное следствие не является стадией уголовного судопроизводства, или адвокат не несет личной юридической ответственности за разглашение тайны сведений и содержание материалов уголовного дела?! Разве без необходимого участия адвоката ходатая и защитника сами следователи, прокуроры и судьи могли бы беспристрастно и всесторонне исследовать уголовное дело и свершить надлежащее правосудие?! Никак нет.

Моя многолетняя и вполне успешная личная адвокатская практика, а также принцип процессуального равенства и состязательности сторон уголовного процесса всё более убеждают меня в том, что законодательство о правовом положении и полномочиях полноценного адвоката должна содержать в себе достаточные гарантии для сохранения личной безопасности адвоката и его подзащитного, а также их законный полномерный статус от всякого рода незаконного вмешательств со стороны как работников правоохранительных органов, так и иных околосудебных «заинтересованных» лиц, которые нередко пользуются своим должностным положением и «телефонным правом». Вовсе не секрет, что нередко органы дознания, предварительного следствия сторона государственного обвинения или даже сам недобросовестный судья, делают попытки неправомерного психологического или административного воздействия на свободную волю обвиняемого и подзащитного, а также пвытаются противозаконно убедить его «добровольно» отказаться от этого не совсем покладистого для них адвоката-защитника посредством тайной угрозы или ложного обещания своего благосклонного или снисходительного отношения к нему со стороны должностных лиц, представляющих собой органы дознания, следствия, прокуратуры и суда, якобы, для вынесения обвиняемому желаемого решения или более мягкого приговора и наказания.

Нередко разного рода юридически невежественным или своевольным должностным лицам в сфере дознания, предварительного следствия, прокурорского вмешательства и правосудия, к сожалению, удается беспрепятственно и безнаказанно совершать многоразличные правонарушения и преступления против правосудия, в частности, против полномерного действия краеугольного правового принципа равенства и состязательности противоположных сторон уголовного процесса, поскольку действующее российское законодательство не предусматривает какой-либо серьёзной правовой ответственности, необходимых «сдержек и противовесов» в процессе дерзкого и преступного вмешательства и неправомерного поведения разного уровня должностных лиц правоохранительных и судебных органов. Российская судебная практика и наличная статистика количества привлечённых за преступления против правосудия должностных лиц, равно как и редкость фактов их серьёзного наказания не доказывают обратного предположения.

В связи с этим представляется необходимым введение дополнительных гарантий против совершения участниками судопроизводства всякого обмана, угроз, насилия и прочих посягательств на человеческое достоинств и личность адвоката и его подзащитного, например, введение в текст УПК РФ следующего предупредительного положения: «Всякое неправомерное и незаконное воздействие на адвоката и его подзащитного, как необходимого и равноправного участника уголовного судопроизводства и гаранта выявления истины и всестороннего рассмотрения всех обстоятельств по делу, запрещается законом и влечет за собой уголовную ответственность и уголовное наказание виновных правонарушителей независимо от их процессуального или должностного положения». Подобные дополнительные законодательные предписания, предупреждения и соответствующие действенные юридические санкции смогли бы значительно способствовать успешному претворению каждым добросовестным и профессионально подготовленным адвокатом своей право-представительной и правозащитной деятельности для целенаправленного осуществления должного правосудия и поддержания надлежащего и устойчивого конституционно-государственного правопорядка.