В правительстве рассмотрели программу культурных и спортивных мероприятий в рамках ЭКСПО

На заседании Правительства РК под председательством Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева сегодня была представлена Комплексная программа культурных и спортивных мероприятий в рамках выставки ЭКСПО-2017, передает Zakon.kz со ссылкой на веб-сайт Премьер-министра РК Primeminister.kz.

Бакытжан Сагинтаев подчеркнул, что для проведения Международной выставки была проделана большая организационная работа, и теперь осталось качественно реализовать весь комплекс запланированных мероприятий. Министерству культуры и спорта было поручено обеспечить общую координацию в этой работе.

Как доложил министр культуры Арыстанбек Мухамедиулы, культурная программа ЭКСПО-2017 предусматривает широкую демонстрацию достижений в области культуры и спорта многонационального народа Казахстана.

Центром экспозиции традиционной культуры Казахстана станет национальный культурный комплекс «Этноаул». Кроме того, на ипподроме «Казанат» будут проведены республиканские и международные соревнования по национальным видам спорта.

Свыше 50 мероприятий на период проведения выставки запланировано на сцене Государственного театра оперы и балета. Международный конкурс оперных певцов «Опералия» соберет в Астане лучших вокалистов со всего мира. В театре «Астана Опера» выступят Пласидо Доминго, артисты театра Ла Скала, Мариинского театра.

Национальный музей РК в период ЭКСПО-2017 проведет выставки республиканского и международного уровней. Впервые в Казахстане за счет китайской стороны пройдет выставка «Терракотовая армия Императора Цинь Шихуанди». Египетская сторона привезет в Астану выставку «Памятники Древнего Египта».

Одним из знаковых мероприятий станет выставка из фондов Эрмитажа. Посетителям музея также будет представлена выставка предметов из собрания Музея исламского искусства «Султан Бейбарс и его эпоха». Не оставит равнодушными гостей и международная выставка «Золото скифов».

Особое место в культурной программе отведено постановкам спектаклей и концертам под открытым небом.

Это опера Дж.Верди «Аида», классический балет «Дон Кихот» Людвига Минкуса, постановка оперы Е. Брусиловского «Кыз Жибек», концерт Димаша Кудайбергенова. Центральным мероприятием в рамках выставки станет Международный кинофестиваль «Евразия».

В период ЭКСПО-2017 запланировано 14 крупных спортивных мероприятий, в том числе 6 чемпионатов мира, 2 чемпионата Азии, 3 международных соревнования, 2 Кубка Президента РК и юбилейная 55-ая ежегодная конвенция Всемирного боксерского совета. По территории нашей страны пройдет маршрут Международного ралли «Шелковый путь - 2017» по автомотоспорту.

Реализация комплексной культурной программы в рамках выставки ЭКСПО-2017 позволит сформировать положительный имидж нашей страны на международной арене, а также ознакомить весь мир с традициями и культурой Казахстана, отметил А. Мухамедиулы.