В Байконуре выявлена схема получения водительских удостоверений лишенными прав на вождение

Правопорядок и безопасность в этом городе, функционирующем в условиях аренды, обеспечивают правоохранительные органы России.

Сверка, проведенная органами внутренних дел России и Казахстана, показала, что в отдельных случаях казахстанцы, заведомо зная о привлечении к такой ответственности, обращались в Представительство МВД РК в городе Байконыр за получением водительского удостоверения в связи с якобы его утерей либо желанием его замены, сообщает Zakon.kz сор ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.





«К примеру, гражданин Ш.Н., ранее лишенный права управления транспортным средством на 18 месяцев по постановлению 26-го гарнизонного военного суда Российской Федерации от 03.08.2016г. за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения, обратился с заявлением от 09.10.2016г. в Представительство МВД РК в городе Байконыр о выдаче вновь водительского удостоверения по причине его утери из-за своей небрежности, которому 30.12.2016г. был выдан его дубликат, - говорится в сообщении. - В другом случае, гражданин А.С. также лишенный соответствующего права, получил новое водительское удостоверение путем замены ранее выданного».





Как поясняется, правопорядок и безопасность в этом городе, функционирую-щем в условиях аренды, обеспечивают правоохранительные органы России.





«Проверка продолжается. По результатам будет внесен акт прокурорского надзора и рассмотрен вопрос принятия процессуального решения», - отметили в прокуратуре.



