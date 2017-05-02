В Алматы предприниматели не смогут арендовать торговые места без регистрации в налоговой

Управление государственных доходов по Медеускому району в рамках проводимой работы по борьбе с теневой экономикой договорилось с торговыми домами и рынками, в том числе ТД «ГУМ», ТД «Мегатау», «Зеленый базар» о необходимости регистрации в налоговых органах в качестве индивидуальных предпринимателей до заключения договора аренды торговых площадей, сообщает Zakon.kz.

Указывается, что теперь торговые дома и рынки в момент заключения договора аренды будут требовать от арендаторов регистрацию в налоговых органах и отказывать тем, кто уклоняется от уплаты налогов.

«На сегодняшний день регистрация в качестве индивидуального предпринимателя максимально упрощена. Теперь достаточно представить в налоговый орган либо в ЦОН уведомление о начале предпринимательской деятельности, или направить уведомление электронно через «Электронное правительство»», - напомнили в УГД. - Необходимо отметить, что регистрируясь в налоговом органе, предприниматель может официально заключать договора, подтвердить свои доходы, и в случае возникновения споров гражданско-правового характера, подавать иски в суды и т.д.»

Вместе с тем, учитывая, что на «Зеленом рынке» Алматы сконцентрировано большое количество предпринимателей (более 1 тыс. лиц), для их удобства 25 апреля текущего года на территории рынка был открыт кабинет для налогоплательщиков, где можно пройти регистрацию и получить консультацию по всем интересующим вопросам в области налогообложения не покидая рабочие места.