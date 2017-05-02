"Эйр Астана" сделала заявление после отставки Сейдахметова

Нарушения приобрели системный характер, на что в немалой степени повлиял ненадлежащий контроль и надзор со стороны Комитета гражданской авиации.

Нарушения приобрели системный характер, на что в немалой степени повлиял ненадлежащий контроль и надзор со стороны Комитета гражданской авиации.

Основными причинами авиасобытий явились несоблюдение авиакомпаниями требований к организации летной работы и безопасности полетов, низкое качество технического обслуживания и ремонта воздушных судов.

Основными причинами авиасобытий явились несоблюдение авиакомпаниями требований к организации летной работы и безопасности полетов, низкое качество технического обслуживания и ремонта воздушных судов.

Пятого апреля Главная транспортная прокуратура Казахстана опубликовала комментарий по итогам анализа авиапроисшествий. Ведомство констатировало, что в течение последних пяти лет количество авиасобытий в Казахстане росло с каждым годом.

Пятого апреля Главная транспортная прокуратура Казахстана опубликовала комментарий по итогам анализа авиапроисшествий. Ведомство констатировало, что в течение последних пяти лет количество авиасобытий в Казахстане росло с каждым годом.

Авиакомпания подчеркнула, что по словам министра по инвестициям и развитию Жениса Касымбека, Сейдахметов подал в отставку по собственному желанию. Ранее Sputnik Казахстан предположил возможную связь отставки чиновника с последними инцидентами с самолетами национального перевозчика "Эйр Астаны".

"Эйр Астана" заявляет о недопустимости публикации недостоверной информации касательно возможной причины отставки главы КГА Сейдахметова Б., якобы связанной с недавними инцидентами в авиакомпании, и оставляет за собой право защиты своей репутации в установленном законодательством порядке", — говорится в сообщении.

В частности Комитетом гражданской авиации практически не уделялось внимание вопросам эксплуатации воздушных судов легкой и сверхлегкой авиации, допускались серьезные нарушения при осуществлении сертификации, не всегда принимались меры к лицам, нарушившим законодательство об использовании воздушного пространства и деятельности авиации.



