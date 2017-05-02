В частности, изменения затронули часть вторую пункта 10 которая изложена в следующей редакции:

«Государственная регистрация субъектов рынка, занимающих монопольное положение на соответствующем товарном рынке, а также государственных предприятий, юридических лиц, более пятидесяти процентов акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилированных с ними лиц, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Казахстан, за исключением случаев, когда такое создание прямо предусмотрено законами Республики Казахстан, осуществляется регистрирующим органом с предварительного согласия антимонопольного органа.».

Также изменения коснулись пунктов 28, 47, 48 и 66:

«28. При реорганизации субъектов естественных монополий в регистрирующий орган представляется согласие уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сферах естественных монополий.»;

«47. Для государственной перерегистрации субъектов естественных монополий требуется согласие уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сферах естественных монополий.»;

«48. Для перерегистрации субъектов рынка, занимающих монопольное положение на соответствующем товарном рынке, а также государственных предприятий, юридических лиц, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированных с ними лиц, которые будут осуществлять свою деятельность на территории Республики Казахстан, за исключением случаев, когда такое создание прямо предусмотрено законами Республики Казахстан, необходимо согласие антимонопольного органа.»

«66. Государственная регистрация прекращения деятельности субъекта естественной монополии осуществляется регистрирующим органом с предварительного согласия уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сферах естественных монополий.»

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.