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Hyundai показала «лицо» нового кроссовера Kona

2 мая 2017, 15:17

На европейском рынке Kona станет четвертой и самой маленькой внедорожной моделью Hyundai после Grand Santa Fe, Santa Fe и Tucson.

Компания Hyundai опубликовала новый тизер своего субкомпактного кроссовера Kona. В начале апреля автопроизводитель уже показывал нам один фрагмент, а теперь рассекретил всю лицевую часть новинки. Судя по изображению, Kona получил двухъярусную светодиодную оптику с дневными ходовыми огнями поверх головных фар и фирменную «каскадную» решетку.

Hyundai также сообщила, что опционально для Kona будет доступен полный привод. Другая информация пока не раскрывается – корейцы будут выдавать ее небольшими порциями вплоть до премьеры, намеченной на это лето.

На европейском рынке Kona станет четвертой и самой маленькой внедорожной моделью Hyundai после Grand Santa Fe, Santa Fe и Tucson. У нее также появится технический двойник от KIA – модель Stonic. Оба эти автомобиля будут нацелены на конкуренцию с Nissan Juke, Mazda CX-3 и другими представителями сегмента B.
Текст: Александр Орехов
Фото: Hyundai

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