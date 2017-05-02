Hyundai показала «лицо» нового кроссовера Kona

На европейском рынке Kona станет четвертой и самой маленькой внедорожной моделью Hyundai после Grand Santa Fe, Santa Fe и Tucson.

Компания Hyundai опубликовала новый тизер своего субкомпактного кроссовера Kona. В начале апреля автопроизводитель уже показывал нам один фрагмент, а теперь рассекретил всю лицевую часть новинки. Судя по изображению, Kona получил двухъярусную светодиодную оптику с дневными ходовыми огнями поверх головных фар и фирменную «каскадную» решетку.





Hyundai также сообщила, что опционально для Kona будет доступен полный привод. Другая информация пока не раскрывается – корейцы будут выдавать ее небольшими порциями вплоть до премьеры, намеченной на это лето.





На европейском рынке Kona станет четвертой и самой маленькой внедорожной моделью Hyundai после Grand Santa Fe, Santa Fe и Tucson. У нее также появится технический двойник от KIA – модель Stonic. Оба эти автомобиля будут нацелены на конкуренцию с Nissan Juke, Mazda CX-3 и другими представителями сегмента B.