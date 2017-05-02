В Казахстане детей хотят ограничить в просмотре Youtube и соцсетей

Казахстанских детей хотят ограничить в просмотре Youtube и соцсетей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель председателя комитета Министерства информации и коммуникаций РК Михаил Комиссаров, отвечая на вопросы депутатов на презентации законопроекта по защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, отметил, что сейчас прорабатывается вопрос о том, чтобы операторами связи формировались детские пакеты (помимо той функции IDC-контроль, которая на сегодняшний день существует), так называемые «белые списки» информации, к которым будут иметь доступ дети определенной возрастной категории.

«Сейчас эта концепция с операторами отрабатывается. Я думаю, в ближайшем будущем мы к этому придем», - сказал он.

По его словам, этот пакет может действовать помимо «родительского контроля», который существует сегодня.

«Мы сейчас прорабатываем вопрос с операторами связи по предоставлению детских, школьных пакетов доступа, где информация будет отфильтрована не на уровне каких-то ключевых слов, а просто будут отключены отдельные опции, где эта информация может содержаться. То есть в детском пакете, на наш взгляд, не должны содержаться соцсети, не должно быть Youtube, либо это должен быть Kaztube предварительно очищенный для детей. Должны быть какие-то образовательные или игровые ресурсы. Тот контент, который позволителен детям. Потому что очистить полностью интернет от непозволительного контента физически на сегодняшний день невозможно», - сообщил он.

По его словам, что касается мессенджеров, то они должны быть казахстанские, локализованные, либо детям нужно будет использовать другие инструменты общения.