Казахстанский теннисист потроллил Федерера и Маррея
2 мая 2017, 15:25
Бублик взял шутливые интервью у Роджера Федерера, Энди Маррея, Кеи Нисикори, Жо-Вильфреда Цонги и Марина Чилича.
19-летний теннисист Александр Бублик, выступающий под флагом Казахстана с выступил в роли интервьюера для ряда ведущих игроков тура. Бублик взял шутливые интервью у Роджера Федерера, Энди Маррея, Кеи Нисикори, Жо-Вильфреда Цонги и Марина Чилича, сообщает Zakon.kz.
Первым на вопросы отвечал Роджер Федерер.
– Почему у тебя волосы всегда лежат так идеально?
– Далеко не идеально. Каждый день – война. Вот отрастут немного – и увидишь.
– Мне нужен партнер для пары. Сыграешь со мной?
– Нет. Пару не буду.
– Ты с какой стороны больше любишь?
– Справа.
– А можно я справа буду? У меня форхенд получше.
– Да? Ну ладно.
Затем подошла очередь Энди Маррея.
– Мне обращаться к тебе «сэр»?
– Нет, не надо. Энди отлично подойдет.
– Что самое смешное, что ты делал на корте?
– Не думаю, что такое есть.
– А по-моему, есть.
– Да? Что это?
– Когда ты из глубины корта добежал до укороченного и выиграл его – это было смешно! Что ты мне посоветуешь, чтобы стать, как ты?
– Много тренироваться.
– Да? Это помогает?
– Да, польза есть. Ну и не подавать 20 двойных в матче.
Видео было опубликовано на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов.
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»
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