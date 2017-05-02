Казахстанский теннисист потроллил Федерера и Маррея

Первым на вопросы отвечал Роджер Федерер.

– Почему у тебя волосы всегда лежат так идеально?





– Далеко не идеально. Каждый день – война. Вот отрастут немного – и увидишь.





– Мне нужен партнер для пары. Сыграешь со мной?





– Нет. Пару не буду.





– Ты с какой стороны больше любишь?





– Справа.





– А можно я справа буду? У меня форхенд получше.





– Да? Ну ладно.









Затем подошла очередь Энди Маррея.





– Мне обращаться к тебе «сэр»?





– Нет, не надо. Энди отлично подойдет.





– Что самое смешное, что ты делал на корте?





– Не думаю, что такое есть.





– А по-моему, есть.





– Да? Что это?





– Когда ты из глубины корта добежал до укороченного и выиграл его – это было смешно! Что ты мне посоветуешь, чтобы стать, как ты?





– Много тренироваться.





– Да? Это помогает?





– Да, польза есть. Ну и не подавать 20 двойных в матче.