Казахстанский теннисист потроллил Федерера и Маррея

2 мая 2017, 15:25

Бублик взял шутливые интервью у Роджера Федерера, Энди Маррея, Кеи Нисикори, Жо-Вильфреда Цонги и Марина Чилича.

19-летний теннисист Александр Бублик, выступающий под флагом Казахстана с выступил в роли интервьюера для ряда ведущих игроков тура. Бублик взял шутливые интервью у Роджера Федерера, Энди Маррея, Кеи Нисикори, Жо-Вильфреда Цонги и Марина Чилича, сообщает Zakon.kz.

Первым на вопросы отвечал Роджер Федерер.

– Почему у тебя волосы всегда лежат так идеально?

– Далеко не идеально. Каждый день – война. Вот отрастут немного – и увидишь.

– Мне нужен партнер для пары. Сыграешь со мной?

– Нет. Пару не буду.

– Ты с какой стороны больше любишь?

– Справа.

– А можно я справа буду? У меня форхенд получше.

– Да? Ну ладно.


Затем подошла очередь Энди Маррея.

– Мне обращаться к тебе «сэр»?

– Нет, не надо. Энди отлично подойдет.

– Что самое смешное, что ты делал на корте?

– Не думаю, что такое есть.

– А по-моему, есть.

– Да? Что это?

– Когда ты из глубины корта добежал до укороченного и выиграл его – это было смешно! Что ты мне посоветуешь, чтобы стать, как ты?

– Много тренироваться.

– Да? Это помогает?

– Да, польза есть. Ну и не подавать 20 двойных в матче.


Видео было опубликовано на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»


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