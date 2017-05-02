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В США сестры-близнецы родили сыновей в один день

2 мая 2017, 15:33

Женщины приняли совместное решение вызвать роды искусственно после того, как им не удалось родить в плановую дату.

В США две сестры-близнецы родили сыновей в один и тот же день в соседних палатах одной и той же больницы, передает Вести.ru.

Роды у 32-летних близняшек Даниэль Грант и Ким Эйбрахам из Нью-Джерси прошли 29 апреля с разницей в четыре часа. Женщины приняли совместное решение вызвать роды искусственно после того, как им не удалось родить в плановую дату, 22 апреля, сообщает App.com

По словам обеих женщин, одинаковые сроки их беременности оказались чистым совпадением. Единственной специально выбранной датой оказался сам день родов.

Теперь сестры, чьи мужья также достаточно тесно подружились, планируют воспитывать своих сыновьям, которых назвали Роман и Арон, как братьев, устраивать им совместные праздники по поводу дней рождения и одевать их в одинаковую одежду.

Фото app.com

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