Новый тренд весенне-летнего сезона: временные татуировки с удивительным ароматом

Все они выполнены в виде бутонов цветов или тонких соцветий растений, которые вы можете найти даже у себя на даче. Эти мотивы нынче особенно в тренде.

Весной так и тянет то на любовь, то на перемены. И ладно бы, речь шла только о новой причёске, цвете волос или свежем гардеробе. Многих особо чувствительных личностей ноги несут прямиком в тату салон. Татуировка – вещь неплохая, когда тщательна обдумана. А пока вы всё ещё колеблетесь, лучше не спешить с решением, а примерить одну из этих удивительных временных тату. Они не только выглядят превосходно, но и пахнут покруче дорогого парфюма. Об этом пишет Об этом пишет Novate.ru













Татуировки давно превратились из чего-то таинственного и даже запретного в модный мейнстрим. Сегодня их носят и суровые бородатые дяди, и шестнадцатилетние школьницы, которые нашли частного «мастера» и наврали ему о своём возрасте. Более того, нынче татуировку можно не только набить, но и попросту наклеить. А заодно за пару дней, пока её не смоет вода с мылом, подумать, так ли тебе нравится выбранный рисунок. При том некоторые «переводки» – это настоящие произведения искусства. К примеру, как работы американской студии Tattly Tattoos. Они не только выглядят нежно, но и просто завораживающе пахнут. А вы когда-нибудь видели ароматную татуировку?













Tattly Tattoos – не простые переводные картинки. Да, как и положено «переводкам», они будут украшать тело всего лишь дня четыре. Да, они так же смываются водой и мылом. Но, во-первых, эти временные татуировки отличаются нежным и изысканным дизайном: все они выполнены в виде бутонов цветов или тонких соцветий растений, которые вы можете найти даже у себя на даче. А эти мотивы нынче особенно в тренде.









