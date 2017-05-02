Новый тренд весенне-летнего сезона: временные татуировки с удивительным ароматом
2 мая 2017, 15:42
Все они выполнены в виде бутонов цветов или тонких соцветий растений, которые вы можете найти даже у себя на даче. Эти мотивы нынче особенно в тренде.
Весной так и тянет то на любовь, то на перемены. И ладно бы, речь шла только о новой причёске, цвете волос или свежем гардеробе. Многих особо чувствительных личностей ноги несут прямиком в тату салон. Татуировка – вещь неплохая, когда тщательна обдумана. А пока вы всё ещё колеблетесь, лучше не спешить с решением, а примерить одну из этих удивительных временных тату. Они не только выглядят превосходно, но и пахнут покруче дорогого парфюма. Об этом пишет Novate.ru
Татуировки давно превратились из чего-то таинственного и даже запретного в модный мейнстрим. Сегодня их носят и суровые бородатые дяди, и шестнадцатилетние школьницы, которые нашли частного «мастера» и наврали ему о своём возрасте. Более того, нынче татуировку можно не только набить, но и попросту наклеить. А заодно за пару дней, пока её не смоет вода с мылом, подумать, так ли тебе нравится выбранный рисунок. При том некоторые «переводки» – это настоящие произведения искусства. К примеру, как работы американской студии Tattly Tattoos. Они не только выглядят нежно, но и просто завораживающе пахнут. А вы когда-нибудь видели ароматную татуировку?
Tattly Tattoos – не простые переводные картинки. Да, как и положено «переводкам», они будут украшать тело всего лишь дня четыре. Да, они так же смываются водой и мылом. Но, во-первых, эти временные татуировки отличаются нежным и изысканным дизайном: все они выполнены в виде бутонов цветов или тонких соцветий растений, которые вы можете найти даже у себя на даче. А эти мотивы нынче особенно в тренде.
А во-вторых, татуировки от Tattly Tattoos пахнут. При том весьма интенсивно, так что о любимых духах на время «примерки» можно с чистой совестью забыть. Каждая картинка с цветком имитирует его естественный запах, только в слегка усовершенствованной парфюмерной форме. А новая коллекция татушек-соцветий и полевых трав источает аромат специально разработанной композиции на основе бергамота и тимьяна (верхние ноты), а также розмарина, мускуса и сандала в базе.
В коллекции Tattly Tattoos ещё немало картинок с разным сюжетом и интересным ароматом. А само дизайн-бюро, основанное молодой мамой Тиной Рот Ейзенберг (Tina Roth Eisenberg), за 6 лет существования превратилось в полноценный бизнес с сотней креативных сотрудников. Правда, вдохновляющая история?
Нежные татуировки от Tattly Tattoos с приятным запахом, с которыми и духи не нужны
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