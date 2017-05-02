Генпрокурор посетил Грузию

Состоялся визит делегации во главе с Генеральным Прокурором Ж.Асановым в г.Тбилиси, в состав которой вошли представители Верховного Суда, Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, Комитета государственных доходов Министерства финансов, Национального бюро по противодействию коррупции.

В рамках поездки проведены встречи с Главным прокурором Грузии Иракли Шотадзе, заместителем министра юстиции Грузии Гоча Лорткипанидзе.

В ходе беседы Генпрокурор Жакип Асанов особо подчеркнул достижения Грузии в реформировании законодательства и органов прокуратуры. Грузинский опыт в сфере уголовного процесса, цифровизации, борьбы с коррупцией представляет интерес для Казахстана.

Также во время встречи Жакип Асанов рассказал о конституционной реформе в Казахстане, которая коснулась органов прокуратуры. Проинформировал о статусе и основных направлениях деятельности казахстанского надзорного органа и приоритетах.

В свою очередь, представители грузинской прокуратуры ознакомили коллег с системой органов прокуратуры Грузии, основными принципами уголовно-процессуального законодательства, результатами работы по борьбе с коррупцией.

Собеседники, отмечая значимость визита для укрепления казахстанско-грузинского партнерства, обеспечения законности и правопорядка, выразили заинтересованность в дальнейшем расширении взаимодействия в правовой сфере.