В Испании создали мороженое из пива
2 мая 2017, 15:51
Об этом сообщает портал «Испания по-русски».
Испанские кулинары создали мороженое из пива, получившее название Enigma Origen, передает Lenta.ru.
Десерт был представлен на гастрономической выставке El Salón de Gourmets, проходившей в Мадриде с 24 по 27 апреля. Над ним работала команда, состоящая из представителей небольшой пивоваренной компании Cervezas Enigma и производителя мороженого AcaramHelados.
Отмечается, что десерт сделан исключительно из натурального сырья без добавления каких-либо ароматизаторов и консервантов. Мороженое ярко янтарного цвета обладает привкусом шоколада, кофе и карамели, который характерен для сортов крафтового пива, выпускаемого Cervezas Enigma. Уточняется, что десерт имеет послевкусие хмеля и солода.
В дальнейшем пивное мороженое можно будет заказать в некоторых ресторанах высокой кухни Испании.
В прошлом году в Южной Корее начались продажи «антипохмельного» мороженого. Десерт под название «Крепись» содержит сок дерева сладкая говения. В стране он известен как средство против похмелья еще с XVII века.
Фото: Cervezas Enigma
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