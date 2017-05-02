Младшего брата VW Tiguan показали на видео
2 мая 2017, 16:06
Volkswagen уже сообщил, что T-Roc встанет на конвейер в этом августе – его будут выпускать в Португалии.
Volkswagen опубликовал видео с участием своего нового, самого маленького кроссовера – T-Roc. Это серийная модель, построенная по мотивам одноименного концепта 2014 года.
Технической основой VW T-Roc служит модульная платформа MQB-A0. Таким образом, он приходится родственником новому хетчбэку SEAT Ibiza и еще не представленным официально хетчбэку VW Polo нового поколения и кроссоверу SEAT Arona. Концепт имел габариты 4178x1831x1501 мм и колесную базу 2640 мм. Скорее всего, примерно те же размеры останутся и у товарной модели. Для сравнения, новый VW Tiguan почти на 31 см длиннее, а расстояние между осями у него больше только на 4 см.
Volkswagen уже сообщил, что T-Roc встанет на конвейер в этом августе – его будут выпускать в Португалии. Это означает, что машину полностью рассекретят уже летом, а официальная мировая премьера состоится осенью на автосалоне во Франкфурте. Там же, к слову, покажут и SEAT Arona.
Текст: Александр Орехов
Фото: Volkswagen
Via cartimes
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