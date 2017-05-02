Транспортные полицейские уточнили информацию по задержанию посла Афганистана
2 мая 2017, 16:09
Информация в СМИ привлечении 100 сотрудников спецслужб в аэропорту Астаны из-за шутки дипломата из Афганистана о взрывном устройстве не соответствует действительности.
В пресс-службе ДВД на транспорте внесли ясность в ситуацию с ошибочной информацией о привлечении 100 сотрудников спецслужб в столичном аэропорту 1 мая из-за шутки афганского дипломата о взрывном устройстве, передает Zakon.kz
"Сообщение о том, что гражданин Афганистана при регистрации на рейс «Астана-Алматы» на вопрос сотрудников досмотра в шутливой форме сообщил о взрывном устройстве в ручной клади, поступила в полицию в 8-40 утра 28 апреля от авиакомпании «Air Astana». После получения сообщения его багаж был проверен полицейскими с помощью служебно-розыскной собаки, а сотрудниками аэропорта рентгено-телевизионной установкой, установлено отсутствие взрывчатых веществ. В этой связи другие экстренные службы не вызывались", - отметили в ДВД на транспорте.
Транспортными полицейскими собранный материал передан МИД РК. МИД РК, в свою очередь, уже прокомментировали инцидент с афганским дипломатом.
Напомним, что дипломата задержали в аэропорту после неудачного высказывания о бомбе в багаже перед вылетом. Случай произошел накануне - 1 мая. Мужчина на вопрос таможенников о содержимом его багажа ответил, что там находится бомба. Высказывание послужило поводом для принятия чрезвычайных мер. В ходе проверки выяснилось, что дипломат не имеет в багаже каких-либо взрывчатых веществ. В некоторых СМИ указывали о привлечении 100 сотрудников спецслужб в аэропорту Астаны.
Фото: afghanistanema.com
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