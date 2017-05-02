Транспортные полицейские уточнили информацию по задержанию посла Афганистана

В пресс-службе ДВД на транспорте внесли ясность в ситуацию с ошибочной информацией о привлечении 100 сотрудников спецслужб в столичном аэропорту 1 мая из-за шутки афганского дипломата о взрывном устройстве

"Сообщение о том, что гражданин Афганистана при регистрации на рейс «Астана-Алматы» на вопрос сотрудников досмотра в шутливой форме сообщил о взрывном устройстве в ручной клади, поступила в полицию в 8-40 утра 28 апреля от авиакомпании «Air Astana». После получения сообщения его багаж был проверен полицейскими с помощью служебно-розыскной собаки, а сотрудниками аэропорта рентгено-телевизионной установкой, установлено отсутствие взрывчатых веществ. В этой связи другие экстренные службы не вызывались ", - отметили в ДВД на транспорте.