Известный боксер Майк Тайсон и вайнер Анвар Джибави сняли видео ролик под названием «Сумасшедший сосед», где Тайсон угощает соседа сэндвичем с казахстанским сыром с горы GGG,

В начале трехминутного ролика Тайсон поливает цветы, заметив приехавшего соседа, настоятельно приглашает его к себе домой.

В качестве ужина боксер предлагает соседу сэндвич с множеством кусков сыра «Прекраснейший сэндвич. Настоящий козий сыр с казахстанской горы GGG!»- говорит боксер.

После Тайсон спрашивает, не из Казахстана ли Анвар, на что тот отрицательно мотает головой.





Затем герои ролика играют в Call of Duty, вскоре Тайсон обвиняет вайнера в нечестной игре и выбрасывает Джибави из дома.



