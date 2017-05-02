Майк Тайсон угостил соседа сыром с казахстанской горы GGG и выкинул его из дома
2 мая 2017, 16:13
«Прекраснейший сэндвич. Настоящий козий сыр с казахстанской горы GGG!»- говорит боксер.
Известный боксер Майк Тайсон и вайнер Анвар Джибави сняли видео ролик под названием «Сумасшедший сосед», где Тайсон угощает соседа сэндвичем с казахстанским сыром с горы GGG, сообщает Zakon.kz.
В начале трехминутного ролика Тайсон поливает цветы, заметив приехавшего соседа, настоятельно приглашает его к себе домой.
В качестве ужина боксер предлагает соседу сэндвич с множеством кусков сыра «Прекраснейший сэндвич. Настоящий козий сыр с казахстанской горы GGG!»- говорит боксер.
После Тайсон спрашивает, не из Казахстана ли Анвар, на что тот отрицательно мотает головой.
Затем герои ролика играют в Call of Duty, вскоре Тайсон обвиняет вайнера в нечестной игре и выбрасывает Джибави из дома.
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