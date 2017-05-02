Более миллиона тенге выплаченных налогов вернули прокуроры инвалидам в Байконуре

Всего в городе проживают 1173 инвалида, из них 552 - инвалиды І и ІІ-группы (45%), 250 – дети (22%).

Анализ по соблюдению их конституционных прав показал, что налоговыми и другими уполномоченными государственными органами допускается уплата инвалидами транспортного, земельного, имущественного налогов, а также государственных пошлин при регистрации актов гражданского состояния, сообщает прокуратура г.Байконыр, передает Zakon.kz.





«За период с 2015 и 2016 годы от 421-го инвалида, а это значит от каждого третьего необоснованно принято налогов на общую сумму в размере 1 274 511 тенге. Подобные существенные недостатки упущены в нарушение ст.365, 373, 403, 543, 546 Налогового кодекса, прямо освобождающие инвалидов от соответствующих налоговых обязательств», - сообщили в прокуратуре.





В этой связи прокуратура города Байконыр, взяв на особый контроль ход исполнения требований прокуратуры по их возврату, добилась надлежащего и внеочередного восстановления нарушенных прав 421 инвалида.





Всего в городе проживают 1173 инвалида, из них 552 - инвалиды І и ІІ-группы (45%), 250 – дети (22%).







