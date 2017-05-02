Комитет уголовно-исполнительной системы опровергает обвинения прокуроров Караганды

«Укрытия не было. Имело место отсутствие отражения информации о преступлениях, которые совершали условно осужденные. Сам факт укрывательства - это должностное преступление. Если бы это действительно было, то прокуратура зарегистрировала бы уголовное дело», - сообщили в Комитете уголовно-исполнительной системы.



