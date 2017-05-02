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Комитет уголовно-исполнительной системы опровергает обвинения прокуроров Караганды

2 мая 2017, 16:16

«Укрытия не было. Имело место отсутствие отражения информации о преступлениях, которые совершали условно осужденные», - сообщили в Комитете уголовно-исполнительной системы.

Представители Комитета уголовно-исполнительной системы опровергают данные прокуратуры Карагандинской области о том, что сотрудники службы пробации регионального департамента УИС укрывали преступления, сообщает МИА «Казинформ».

«Укрытия не было. Имело место отсутствие отражения информации о преступлениях, которые совершали условно осужденные. Сам факт укрывательства - это должностное преступление. Если бы это действительно было, то прокуратура зарегистрировала бы уголовное дело», - сообщили в Комитете уголовно-исполнительной системы.

Факты «неотражения преступлений» в статистических отчетах в комитете признали. По итогам изучения акта прокурорского реагирования 8 руководителей служб пробации регионов привлечены к дисциплинарной ответственности. Троим из них объявлено о неполном служебном соответствии занимаемой должности.

Напомним, о нарушениях в работе органов уголовно-исполнительной системы было заявлено прокуратурой Карагандинской области. Проверка надзорного органа показала, что сотрудники службы пробации департамента Комитета уголовно-исполнительной системы не отражали информацию о преступлениях, которые совершали условно осужденные.

«Были укрыты 42 преступления, совершенные подучетными гражданами. Также выявлены факты искажений статистической отчетности со стороны территориальных служб пробаций», -сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Фото: kazinform.kz

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