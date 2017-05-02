Судебные исполнители Байконура более года не предпринимали меры по взысканию адмштрафов

После вмешательства прокуратуры в отношении 428 должников возбуждены исполнительные производства и начата последовательная работа по принудительному взысканию адмштрафов.

Проверка, проведенная прокуратурой города Байконыр, показала, что частные судебные исполнители без движения держали свыше 400 материалов по принудительному исполнению адмштрафов, наложенных Представительством МВД РК в городе Байконыр, сообщает Zakon.kz со ссылкой на надзорный орган.





Как отмечается, органы внутренних дел эти материалы оставили без контроля «при том, что согласно ч.1 ст.887 Кодекса об административных правонарушениях, на орган, вынесший постановление о наложении административного взыскания, возлагается контроль за его исполнением».





После вмешательства прокуратуры в отношении 428 должников возбуждены исполнительные производства и начата последовательная работа по принудительному взысканию адмштрафов на 6,5 млн. тенге.

На сегодня взыскано свыше 700 тысяч тенге.





За допущенные нарушения законности привлечен ряд ответственных лиц госструктур.



