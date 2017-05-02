В Казахстане изучается вопрос введения особых требований к внешнему виду

Казахстанцы должны носить ту одежду, которая соответствуют нашим традициям и времени. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания Правительства РК сообщил министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев, передает Primeminister.kz

Глава государства во время встречи с руководителями ДУМК сказал, что внешний вид молодых людей с отпущенными бородами и подрезанными брюками, а также девушек в черных одеяниях не соответствуют нашим традициям.

«Конечно, у нас сохраняется право каждого гражданина одеваться так, как ему угодно. Вместе с тем, необходимо проводить разъяснительную работу с теми гражданами, которые следуют наставлениям, чуждым нашему народу», - отметил Н.Ермекбаев.

Министр привел в пример страны Ближнего Востока, где установлены строгие требования к одежде, как для своих граждан, так и для иностранных туристов. При этом, даже люди с иным вероисповеданием, приезжая в эти страны, следуют принятым правилам в отношении внешнего вида.

«Это очень важный, щепетильный вопрос. Мы будем его исследовать со всех сторон совместно с экспертами и специалистами. Правительство и гражданское сообщество придет к правильному, взвешенному решению», - заключил Н.Ермекбаев.