Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Астане повысят концентрацию хлора в воде

2 мая 2017, 16:27

Эти меры нужны для профилактики кишечных заболеваний в период паводков.

В Астане повысят концентрацию хлора в воде, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение ГКП «Астана су арнасы».

"На период паводка для профилактики кишечных инфекций предприятие повышает уровень концентрации остаточного хлора до 1,0 мг/дм3 в воде системы центрального водоснабжения, согласно с РГУ "Департаментом охраны общественного здоровья г.Астаны" Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК. Повышение концентрации производится на основании требований санитарных правил №209 «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов»", - говорится в сообщении.

Фото: euromag.ru

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...