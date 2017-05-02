В Астане повысят концентрацию хлора в воде
2 мая 2017, 16:27
Эти меры нужны для профилактики кишечных заболеваний в период паводков.
В Астане повысят концентрацию хлора в воде, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение ГКП «Астана су арнасы».
"На период паводка для профилактики кишечных инфекций предприятие повышает уровень концентрации остаточного хлора до 1,0 мг/дм3 в воде системы центрального водоснабжения, согласно с РГУ "Департаментом охраны общественного здоровья г.Астаны" Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК. Повышение концентрации производится на основании требований санитарных правил №209 «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов»", - говорится в сообщении.
Фото: euromag.ru
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