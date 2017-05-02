Чемпионат Азии по волейболу будет проходить в ВКО

На групповом этапе команды сыграют в двух квартетах.

В Усть-Каменогорске 25 по 31 мая состоится чемпионат Азии среди женских клубных команд. В данном чемпионате кроме Казахстана будут участвовать 8 команд из разных стран, сообщает volley.kz





Участие в турнире примут команды Казахстана, Японии, Китая, Вьетнама, Китайского Тайбэя, Ирана, Филиппин и Таиланда.





Напомним, действующим победителем чемпионата является японская команда «НЕК РедРокетс». Но на чемпионате в Усть-Каменогорске Японию будет представлять другой клуб. Отметим, что данный турнир в Усть-Каменогорске также будет отборочным к клубному чемпионату мира среди женских команд 2018 года.





Казахстан представит двукратный чемпион страны «Алтай». Игры будут проходить во Дворце спорта имени Бориса Александрова.





На групповом этапе команды сыграют в двух квартетах.





Группа А

1. «Алтай» (Казахстан)

2. ВК «Супреме» (Таиланд)

3. «Сармайе Банк» (Иран)

4. «Тайвань Пауэр» (Китайский Тайбэй)





Группа B

1. «Хисамицу Сеяку Спрингс» (Япония)

2. «Тяньцзинь Бохай Банк» (Китай)

3. «Вьетин Банк Клуб» (Вьетнам)

4. «Филиппин Супер Лига» (Филиппины).







