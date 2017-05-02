Чемпионат Азии по волейболу будет проходить в ВКО
2 мая 2017, 16:29
На групповом этапе команды сыграют в двух квартетах.
В Усть-Каменогорске 25 по 31 мая состоится чемпионат Азии среди женских клубных команд. В данном чемпионате кроме Казахстана будут участвовать 8 команд из разных стран, сообщает volley.kz.
Участие в турнире примут команды Казахстана, Японии, Китая, Вьетнама, Китайского Тайбэя, Ирана, Филиппин и Таиланда.
Напомним, действующим победителем чемпионата является японская команда «НЕК РедРокетс». Но на чемпионате в Усть-Каменогорске Японию будет представлять другой клуб. Отметим, что данный турнир в Усть-Каменогорске также будет отборочным к клубному чемпионату мира среди женских команд 2018 года.
Казахстан представит двукратный чемпион страны «Алтай». Игры будут проходить во Дворце спорта имени Бориса Александрова.
На групповом этапе команды сыграют в двух квартетах.
Группа А
1. «Алтай» (Казахстан)
2. ВК «Супреме» (Таиланд)
3. «Сармайе Банк» (Иран)
4. «Тайвань Пауэр» (Китайский Тайбэй)
Группа B
1. «Хисамицу Сеяку Спрингс» (Япония)
2. «Тяньцзинь Бохай Банк» (Китай)
3. «Вьетин Банк Клуб» (Вьетнам)
4. «Филиппин Супер Лига» (Филиппины).
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