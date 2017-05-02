Досрочно прекращены полномочия члена Правления АО «КазТрансОйл»
Решением Совета директоров АО «КазТрансОйл» от 25 апреля 2017 года досрочно прекращены полномочия члена Правления АО «КазТрансОйл» Мукашева Мурата Саламатовича 28 апреля 2017 года.
2 мая 2017, 16:28
Источник, интернет-ресурс: АО «КазТрансОйл»
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