Решением Совета директоров АО «КазТрансОйл» от 25 апреля 2017 года досрочно прекращены полномочия члена Правления АО «КазТрансОйл» Мукашева Мурата Саламатовича 28 апреля 2017 года.

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