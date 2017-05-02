 
Новости за сегодня

Досрочно прекращены полномочия члена Правления АО «КазТрансОйл»

 

Решением Совета директоров АО «КазТрансОйл» от 25 апреля 2017 года досрочно прекращены полномочия члена Правления АО «КазТрансОйл» Мукашева Мурата Саламатовича 28 апреля 2017 года.

2 мая 2017, 16:28
Источник, интернет-ресурс: АО «КазТрансОйл»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код