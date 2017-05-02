Ответ на депутатский запрос Премьер-Министра РК от 16 января 2017 года № 23-11/4128

На № ДЗ -180 от 15.12.16г.

Депутату

Мажилиса Парламента

Республики Казахстан

Платонову А.С.

Уважаемый Артур Станиславович!

На Ваш депутатский запрос относительно мер противодействия преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних сообщаю следующее.

Уполномоченными государственными органами (ВС, ГП, МВД, МЮ, МЗСР, МОН и МИК) с учетом установленной компетенции проработаны отмеченные в Вашем запросе вопросы.

Касательно пожизненного лишения свободы за повторные преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних моложе 14 лет Уголовным кодексом Республики Казахстан (далее - УК) за изнасилование или насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетних установлены наказания, в том числе в виде пожизненного лишения свободы, даже если они совершены впервые (часть четвертая статей 120 и 121).

Касательно отмены сроков давности по всем преступлениям, совершенным «педофилами» В соответствии со статьей 71 УК на лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сроки давности не применяются.

Касательно введения уголовной ответственности за интимную переписку взрослых с детьми в Интернете Действия, связанные с интимной перепиской взрослых с детьми посредством Интернет, органами уголовного преследования квалифицируется как преступление предусмотренное статьей 124 УК (Развращение малолетних).

В 2016 году по сведениям Комитета правовой статистики и специальным учетам Генеральной прокуратуры по данной статье УК возбуждено 158 уголовных дел, в том числе 18 - совершенных посредством Интернет, 13 из которых направлено в суд.

Касательно включения в данную категорию и любителей похищать 14-15 - летних девушек, которые ссылаются на так называемое «согласие будущей невесты» и введения уголовной ответственности для лиц, скрывающих эти факты

Частью второй статьи 125 УК предусмотрена ответственность за похищение заведомо несовершеннолетнего лица, однако в случае если похищение несовершеннолетней произошло с ее согласия, то данное деяние не подпадает под действие данной статьи.

В то же время при вступлении после похищения в половую связь с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, т.е. в фактические брачные отношения, в отношении похитителя предусмотрена уголовная ответственность по статье 122 УК (Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).

Отнесение похищения несовершеннолетнего лица к категории преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних не представляется возможным, поскольку в уголовном праве похищение человека отнесено к группе преступлений, посягающих на личную свободу человека, а преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних - к группе преступлений, посягающих на половую свободу или половую неприкосновенность, нормальное нравственное формирование и физическое развитие несовершеннолетнего.

Введение отдельной уголовной ответственности за сокрытие факта похищения несовершеннолетней девушки подлежит дополнительной проработке, так как предполагаемый круг обвиняемых лиц состоит из близких родственников как потерпевшей, так обвиняемого в отношении которых в соответствии с УК распространяется свидетельский иммунитет, предполагающий возможность не свидетельствовать в отношении супругов, близких родственников.

Вместе с тем, в отношении других лиц возможно рассмотрение вопроса об уголовной ответственности за укрывательство (статьей 432 УК).

Касательно создания группы быстрого реагирования из волонтеров (IT-специалистов, юристов, психологов) Министерством информации и коммуникаций в круглосуточном режиме проводится мониторинг информационного пространства на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан.

При выявлении материалов, содержащих нарушения законодательства, в адрес собственника интернет-ресурса направляется предупредительное письмо о необходимости их устранения.

В случае не устранения собственником интернет-ресурса нарушений, Министерством информации и коммуникаций выносится предписание операторам связи об ограничении доступа пользователям в порядке, предусмотренном статьей 41-1 Закона Республики Казахстан «О связи».

В настоящее время в организациях образования функционируют психологические службы, в состав которых входят педагог-психолог, социальный педагог и классные руководители. В целях выявления и предупреждения насилия в отношении несовершеннолетних проводятся анонимные анкетирования среди учащихся. Данная работа проводится совместно с инспекторами полиции по делам несовершеннолетних.

Детям и подросткам, ставшим жертвами насилия, оказывается комплексная помощь (медицинская, психологическая, психиатрическая), проводятся консультации, индивидуальные занятия по реабилитации несовершеннолетних и коррекционные работы. Профессиональная юридическая помощь данной категории лиц оказывается соответствующими коллегиями адвокатов.

Кроме того, Министерством информации и коммуникаций разрабатывается законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации и коммуникаций», предусматривающий в том числе защиту детей от информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию путем законодательного закрепления понятия «информация, соответствующая возрасту ребенка», а также требования для организации образования и операторов связи по предоставлению услуг фильтрования Интернет-трафика.

Касательно установления легко запоминающегося телефонного номера и проведения широкой рекламной работы «горячей линии», принимающей тревожные звонки круглосуточно, которые должны быть бесплатны из любой точки Казахстана и с любого телефона

В настоящее время на территории республики действуют номера телефонов Call-центров Уполномоченного по правам ребенка «111» и Службы психологической помощи детям и молодежи «1416» при Комитете по охране прав детей Министерства образования и науки.

Кроме того, Министерством информации и коммуникаций проводится работа по объединению номеров телефонов экстренных и специальных служб государственных органов (101, 112, 102, 103, 104, 109, 110, 111) в единый номер вызова дежурно-диспетчерской службы «112».

Также планируется объединение в единую службу дозвона «1414» номеров контакт-центров и телефонов доверия государственных органов, обслуживающих вопросы взаимодействия граждан с государством. С этой целью Министерством информации и коммуникаций будет проведена информационно-разъяснительная работа среди населения по объединению вышеуказанных номеров в единые номера «112» и «1414», которые останутся доступными в круглосуточном режиме и бесплатными.

Касательно установления системы контроля за поведением лиц, освобожденных из мест лишения свободы (осужденных за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних), и уведомления общества о таких преступниках.

В соответствии с Законом «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» за лицами, отбывшими наказание за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, устанавливается административный надзор.

Законом в отношении данной категории лиц устанавливаются ограничения в виде запрета покидать жилище в определенное органами внутренних дел время, запрета на пребывание в определенных пунктах района (города), а также выезда за пределы района (города) без уведомления органа внутренних дел, осуществляющего надзор, обязательной явки в местный орган внутренних дел для регистрации (от одного до четырех раз в месяц).

При этом вопрос установления запрета на расселение освобожденных из мест лишения свободы лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, в непосредственной близости от школ, детских садов, поликлиник и других общественных мест, посещаемых детьми, требует дополнительной проработки и урегулирования на уровне законодательного акта, поскольку затрагивает конституционные права этой категории граждан.

В то же время, Генеральной прокуратурой утверждены Правила ведения учета лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение уголовных правонарушений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, и публикации сведений о них (от 31.12.15 г. № 169), согласно которым сведения о лицах, осужденных за совершение указанных преступлений и освобожденных по отбытию срока наказания, отражаются на Карте лиц, совершивших насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних лиц.

Карта размещена на Информационном сервисе Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры в разделе «Геокарты», к которой обеспечен доступ населения. Информация представлена в количественных показателях в разрезе регионов, с возможностью детализации анкетных данных, места жительства, статьи УК, а также фото преступника.

Б. Сагинтаев

Премьер-Министру

Республики Казахстан

Сагинтаеву Б. А.

Депутатский запрос от 5 декабря 2016 года № ДЗ-180

«О принятии ужесточающих мер к преступникам, совершающих насильственные действия против несовершеннолетних детей»

Уважаемый Бакытжан Абдирович!

В последнее время тема педофилии, все чаще звучит в Новостях. Мы регулярно слышим о совершаемых против несовершеннолетних детей насильственных действиях. За последние 10 лет число педофилов в Казахстане увеличилось, количество преступлений, несмотря на предпринимаемые со стороны правоохранительных органов меры - не уменьшается.

На портале Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан заработала база педофилов, где отображаются данные о тысяче двухстах преступниках. Из них: 63 ранее уже имели судимости за эти преступления.

В Казахстане принят закон о введении нормы о принудительной химической кастрации педофилов, которая будет применяться с 2018 года.

Однако, исходя из мирового опыта многие правозащитники, юристы, врачи сомневаются, что эта мера избавит мир от педофилии.

Недавно Южная Корея заявила о введении смертной казни для всех преступников, обвиняемых в изнасиловании и убийстве детей до 13 лет.

Во Франции с 2005 года в отношении виновных в совершении сексуальных преступлений против несовершеннолетних применяются медицинские препараты в виде ежемесячных инъекций.

В России законом, принятым в феврале 2012 года, предусматривается пожизненное лишение свободы за повторные преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних моложе 14 лет.

Представители Генеральной прокуратуры Республики Казахстан на вопрос об отмене моратория на смертную казнь ответили, что это должно рассматриваться не юристами, а обществом.

На основании вышеизложенного, прошу Вас, Бакытжан Абдирович, поручить соответствующим министерствам и ведомствам, проработать следующее:

-рассмотреть пожизненное лишение свободы за повторные преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних моложе 14 лет;

-отменить сроки давности по всем преступлениям, совершенным педофилами (есть случаи, когда следователь проделывает громадную работу, собирает факты, представляют их суду, а педофил уходит от ответственности в связи с истечением сроков давности);

-ввести уголовную ответственность за интимную переписку взрослых с детьми в интернете;

-включить в данную категорию и любителей похищать 14-15-летних девушек, которые ссылаются на, так называемое, «согласие будущей невесты» и ввести уголовную ответственность для лиц, скрывающих эти факты;

-создать группы быстрого реагирования из волонтеров (IT-специалистов, юристов, психологов);

-установить легко запоминающийся телефонный номер, и проводить широкую рекламную работу «Горячей линии», принимающей тревожные звонки круглосуточно. Они должны быть бесплатны из любой точки

Казахстана и с любого телефона (городского или мобильного);

-установить четкую систему контроля поведения освобожденного насильника:

вести общегосударственный регистр;

запретить расселение в непосредственной близости от школ, детских садов, поликлиник, других общественных мест, посещаемых несовершеннолетними;

уведомлять соседей о прошлом такого жильца, ввести обязательное регулярное посещение освобожденным преступником органов полиции, соответствующей психологической службы.

О принятых мерах прошу проинформировать в сроки, установленные законодательством.

С уважением,

депутат Мажилиса Парламента

Республики Казахстан,

член Фракции партии «Нұр Отан»

А. Платонов