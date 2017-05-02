Бывший вице-министр образования Шаяхметов приговорен к семи годам
2 мая 2017, 16:38
Его признали виновным в растрате вверенного имущества в особо крупном размере.
Суд приговорил к семи годам лишения свободы бывшего вице-министра образования РК Саята Шаяхметова, признанного виновным в хищении бюджетных средств.
Дело рассматривалось в Алматинском районном суде №2 города Астаны. Шаяхметов предстал перед судом по статье 176 часть 4 пункт "б" УК РК (в редакции от 1997 года) "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере". Вместе с Шаяхметовым был задержан генеральный директор ТОО "Дирекция строящихся объектов образования и науки РК" Александр Пак.
"Шаяхметова признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 176 часть 4 пункт "б" УК РК и назначить ему наказание в виде семи лет лишения свободы с конфискацией имущества", — сказала судья Айжан Кульбаева.
Уголовное дело было возбуждено в 2013 году. После завершения расследования дело передали в суд, однако прокуратура вернула его на дополнительное расследование. Согласно обвинительному заключению, подсудимые через лжепредприятия похитили бюджетные деньги при строительстве образовательного учреждения в Усть-Каменогорске.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: Informburo.kz
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