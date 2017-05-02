Кредитная активность казахстанцев растет

Число выданных кредитов в марте увеличилось на 23% относительно февраля вследствие чего Индекс кредитной активности (ИКА), рассчитываемый Первым кредитным бюро, вырос за месяц сразу 2 пункта, составив 26 пунктов. Об этом Директор по развитию бизнеса Первого кредитного бюро (ПКБ) Асем Нургалиева сказала, комментируя очередной информационно-аналитический обзор.

«При этом количество запрошенных кредитных отчетов в марте, хотя и выросло, но меньшими в относительном выражении темпами, чем количество открытых кредитов, что также сказалось на росте ИКА», — отметила Асем Нургалиева.

Если первые два месяца с начала года не отличались кредитной активностью (что, впрочем, сезонный фактор), то в марте 2017 года рынок заметно активизировался. Рост выдач (как в количестве кредитов, так и в объемах) привел к некоторому увеличению совокупной ссудной задолженности (+0,4 относительно предыдущего месяца), которая составила 4,6 трлн. тенге. Тем не менее, первый квартал рынок так и не завершил на мажорной ноте — по сравнению с началом 2017-го можно сказать, что портфель почти не изменился (-0,2%).

Что касается качества розничного портфеля — то в марте отмечено его улучшение — так доля NPL (кредиты с просрочкой 90+) по итогам марта составила 17,1% (-0,5% за месяц). Однако, если смотреть за квартал — то здесь уровень NPL даже немного вырос (с 17% на начало года).

Индекс кредитного здоровья (ИКЗ), рассчитываемый ПКБ, снизился на 6 пунктов — с 74% до 68%, что связано с обновлением скоринговой модели.

Доля «хороших» заемщиков составила 67,8%, доля находящихся в дефолте находится почти на том же уровне (19,7%), а количество заемщиков, находящихся в сильной зависимости от рыночной конъюнктуры увеличилось с 7,8% до 12,6%.

Что касается рынка бизнес-кредитования, то здесь отмечено снижение ссудной задолженности за месяц (на 0,3%). Если смотреть изменение за квартал (т.е. к началу года), то рынок находится в плюсе (+0,3%). Однако, качество кредитов существенно ухудшилось: доля NPL без учета списанных кредитов составила 15,4% против 14,3% в феврале и 13,7% на начало года.