Из первого серийного Mitsubishi сделают гибрид

В 2017 году компании Mitsubishi Motors исполняется сто лет. Чтобы отпраздновать юбилей, североамериканское подразделение автопроизводителя решило вернуться к истокам и построить современную версию Model A – первого автомобиля японской марки, выпущенного в 1917-1921 годах тиражом в 22 экземпляра.





Непосредственной реализацией проекта займется калифорнийское ателье West Coast Customs. Тюнеры построят реплику, внешне неотличимую от машины столетней давности, на базе плагин-гибридного кроссовера Mitsubishi Outlander PHEV. Автомобиль получит 2,0-литровой бензиновый двигатель, по электромотору на каждой оси и фирменную систему полного привода S-AWC. Гибридная Model A будет готова этим летом, процесс ее создания покажут на канале Velocity в программе Inside West Coast Customs.





Настоящий Mitsubishi Model A был единственным автомобилем компании Mitsubishi Shipbuilding, входившей в группу Mitsubishi keiretsu. Это также была первая серийная машина, собранная в Японии. Ее 2,8-литровый 35-сильный двигатель позволял развить максимальную скорость в 97 км/ч.



