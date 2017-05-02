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Троим россиянам присудили 95 тысяч евро компенсаций за пытки в полиции

2 мая 2017, 16:51

Соответствующее решение во вторник, 2 мая, опубликовано на сайте суда.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил троим россиянам — Александру Олисову, Никите Данишкину и Юрию Зонтову — компенсацию в 95 тысяч евро совокупно за пытки в полиции, передает Lenta.ru.

ЕСПЧ постановил, что Россия нарушила статью 3 Европейской Конвенции по правам человека (запрещение пыток).

Олисов был задержан по подозрению в организации заказного убийства, Данишкин — по подозрению в подготовке теракта, Зонтов — по подозрению в краже. В своих заявлениях в ЕСПЧ трое россиян отмечали, что после задержания их били и пытали, заставляя признаваться в преступлениях.

13 апреля ЕСПЧ присудил компенсацию в размере трех миллионов евро родственникам жертв теракта в Беслане. Истцы, чьи требования удовлетворил суд, указывали среди прочего, что Россия не провела должного расследования теракта, а операция по спасению жертв была проведена с недостатками.

В Кремле выводы ЕСПЧ по Беслану сочли неприемлемыми, а Минюст заявил о намерении обжаловать судебное решение.

1 сентября 2004 года террористы захватили среднюю школу №1 в Беслане. В результате захвата погибли 334 человека, в том числе более 180 детей, а также освобождавшие их сотрудники МЧС и ФСБ. Ответственность за произошедшее взял на себя один из лидеров чеченских сепаратистов Шамиль Басаев.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

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