Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Париже риелтор оставил в такси картину стоимостью €1,5 млн

2 мая 2017, 16:55

Речь идет о картине итальянского художника Лучо Фонтаны "Космическая концепция". Обнаружить шофера такси и картину не удалось.

Один из французских риелторов оставил в такси и потерял таким образом картину стоимостью €1,5 млн. Об этом сообщило агентство AFP, передает ТАСС.

Инцидент, по его данным, произошел 27 апреля в Париже. Риелтор перевозил картину итальянского художника- авангардиста Лучо Фонтаны "Космическая концепция". Она представляет собой одноцветное полотно с серией сделанных художником надрезов.

Француз, перевозивший картину с целью продемонстрировать ее потенциальному покупателю, забыл шедевр авангардизма в багажнике такси. Несмотря на все попытки, эту машину и ее шофера отыскать ему в дальнейшем не удалось. В связи с этим риелтор подал в полицию жалобу, обвинив шофера в краже. Полиция, начавшая расследование, подтвердила, что стоимость картины итальянского авангардиста оценивается в €1,5 млн.

Михаил Тимофеев
Фото Etoday.kz

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...