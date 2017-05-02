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Юрист прокомментировала проект закона о защите детей от вредной информации

 

В мажилисе парламента РК прошла презентация проекта закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». К данной информации относится печатная, аудио- и видеопродукция, видеоигры, пропагандирующие насилие, жестокость, порнографию, антиобщественное и правонарушающее поведение.

Представленная концепция законопроекта пока касается только телевизионных и печатных СМИ, а также радио, однако в обсуждении со стороны депутатов прозвучали призывы о введении ответственности − от административной до уголовной − по отношению к родителям, а также о блокировке или ограничении социальных сетей, мессенджеров, популярных видеосервисов вроде YouTube.

Юрист общественного фонда «Правовой медиа-центр» Гульмира Биржанова выразила опасение по поводу того, каким образом и по каким критериям будет проводится экспертная оценка опасного для детей контента.

«Идея соответствует времени, есть несомненные плюсы, но большие опасения вызывает экспертиза — что считается информацией, которая может нанести вред здоровью и развитию ребенка? С этой проблемой оценки столкнулись все зарубежные страны, в которых подобный закон уже действует. На заседании прозвучало высказывание «пределы вульгарности», — но критерии этого явления у всех разные», — указывает юрист.

 

2 мая 2017, 16:56
Источник, интернет-ресурс: Sputnik

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