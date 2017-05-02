Трехрядный кроссовер Mazda CX-8 выйдет в этом году

До конца текущего года Mazda выведет на японский рынок совершенно новую модель – трехрядный кроссовер CX-8. У себя на родине этот автомобиль будет играть роль флагманского SUV, поскольку новый CX-9 там не продают.





Габариты Mazda CX-8 – 4900x1840x1730 мм, размер колесной базы – 2930 мм. Салон может быть шести- либо семиместным, причем в «Мазде» уверяют, что задний ряд будет достаточно просторным даже для взрослых пассажиров.





Сообщается также, что новый кроссовер получит полный набор технологий SKYACTIV. В их числе – новый 2,2-литровый дизель и шестиступенчатая автоматическая трансмиссия. Дизайн CX-8 будет выполнен в соответствии с фирменным стилем KODO-Soul of Motion.





Другой информации пока нет – производитель отмечает лишь, что Mazda CX-8 представляет собой «уникальное сочетание удовольствия от вождения, выдающихся экологических показателей и высокого уровня безопасности». Появится ли новинка за пределами Японии – неизвестно.



