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В ДТП в Костанайской области пострадали 5 человек, в том числе ребёнок

2 мая 2017, 17:07

Ребёнок находится в тяжёлом состоянии и его готовят к госпитализации в Костанай.

В Костанайской области 29 апреля произошло дорожно-транспортное происшествие на автодороге «Житикара – Бреды» в 10 километрах от города Житикара. 26-летняя жительница Костаная, управляя автомобилем «Mitsubishi Delica» не справилась с управлением. В результате машина опрокинулась в кювет, пишет портал "Алау".

«В аварии пострадали пять пассажиров автомобиля. Из них трое жительниц Челябинской области и житель Костаная госпитализированы в хирургическое отделение больницы, а ребенок в возрасте 1 года в реанимационное отделение больницы», — отмечено в ответе на запрос.

Как сообщила и.о главного врача Костанайской областной детской больницы Ольга Сон, ребёнок находится в тяжёлом состоянии и его готовят к госпитализации в Костанай.

В настоящее время ведется досудебное расследование по статье ст.345 ч.1 УК РК «Нарушение правил дорожного движения», назначены необходимые экспертизы.

Фото: prav-net.ru

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