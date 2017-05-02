В ДТП в Костанайской области пострадали 5 человек, в том числе ребёнок

Ребёнок находится в тяжёлом состоянии и его готовят к госпитализации в Костанай.

В Костанайской области 29 апреля произошло дорожно-транспортное происшествие на автодороге «Житикара – Бреды» в 10 километрах от города Житикара. 26-летняя жительница Костаная, управляя автомобилем «Mitsubishi Delica» не справилась с управлением. В результате машина опрокинулась в кювет , пишет , пишет портал "Алау"





«В аварии пострадали пять пассажиров автомобиля. Из них трое жительниц Челябинской области и житель Костаная госпитализированы в хирургическое отделение больницы, а ребенок в возрасте 1 года в реанимационное отделение больницы», — отмечено в ответе на запрос.





Как сообщила и.о главного врача Костанайской областной детской больницы Ольга Сон, ребёнок находится в тяжёлом состоянии и его готовят к госпитализации в Костанай.





В настоящее время ведется досудебное расследование по статье ст.345 ч.1 УК РК «Нарушение правил дорожного движения», назначены необходимые экспертизы.



