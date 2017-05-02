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В ЗКО двухлетний мальчик умер из-за неправильной дозировки антибиотиков

2 мая 2017, 17:14

В реанимации инфекционной больницы Амангельды Алдияр не пролежал и суток.

Амангельды Алдияр Медетулы из Сайхина заболел рядовой простудой, но из-за неправильного лечения погиб в Бокейординской районной больнице. Комитет фармконтроля вынес решение – в гибели малыша виновны врачи, которые определили для него неправильную дозировку антибиотика, передает "Уральская неделя".

На данный момент прокуратура Бокейординского района ходатайствовала о возбуждении уголовного дела в отношении специалистов райбольницы, оно передано в Бокейординский РОВД.

Мама Алдияра Нургуль Тулеугалиева рассказала, что её малыша от простуды с начала марта лечили в их местной больнице, потом – в районной, и когда его состояние стало совсем критическим – 16 марта на санавиации отправили в областную инфекционную больницу. В реанимации инфекционной больницы Амангельды Алдияр не пролежал и суток, он скончался 17 марта.

Синдром Лойелла, токсический эпидермальный некролиз, отравление антибиотиком – вот причины смерти, которые назвали судмедэксперты.

Семья Нургуль Тулеугалиевой обратилась с заявлениями в госорганы с просьбой выяснить все обстоятельства гибели 2,5-годовалого ребёнка и наказать по закону виновных в этом.

— Нашего Алдияра мы ждали семь лет, ездили к врачам, по святым местам, молили Бога, чтобы он дал нам второго ребёнка (у Нургуль есть старший сын 10 лет — прим. ред.), — рыдая, рассказывает женщина. — У меня муж занимается грузоперевозками. С пелёнок он Алдияра в машину к себе брал, мечтал, что научит его ездить за рулём. Почему так произошло? Почему? От боли жить не хочется. Обидно, что наши местные врачи, которые когда-то в детстве лечили меня саму, теперь говорят, что не они виновны, а мы сами не досмотрели за сыном. Никто из медиков района не высказал нам ни одного слова соболезнования, никто не пожалел. Только прокуратура говорит: вина врачей доказана экспертами — они допустили халатность.

Фото: uralskweek.kz

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