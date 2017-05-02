Tesla показала первое изображение своего грузовика

Tesla сообщил, что уже успел протестировать новинку, и, по его словам, управляется она как спорткар.

В ходе выступления на интеллектуальной конференции TED в Ванкувере Илон Маск обнародовал первое изображение грузового электромобиля Tesla – тягача Tesla Semi. Глава Tesla сообщил, что уже успел протестировать новинку, и, по его словам, управляется она как спорткар.





Маск также заверил, что электрический тягач его компании превзойдет дизельных конкурентов и по грузоподъемности, и по запасу хода. Конкретных характеристик он не раскрыл, но мы узнаем их довольно скоро – презентация машины состоится уже в сентябре этого года. Судя по всему, для начала Tesla представит прототип.





О том, что Tesla разрабатывает грузовик, стало известно летом 2016 года – тогда Маск анонсировал Tesla Semi и еще три новые модели: автобус, пикап и компактный кроссовер. Последний расположится в товарной линейке бренда на ступеньку ниже Model X и будет называться Model Y.



