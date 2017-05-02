В Семее из-за горящей электропроводки из многоэтажки эвакуировали 23 человека

Сейчас огнеборцы устанавливают по чей вине произошел пожар и подсчитывают ущерб.

Пожар произошел в минувшее воскресенье по улице 66-го квартала, в жилом пяти этажном доме, между третьим и четвертым этажом , передает корреспондент , передает корреспондент Устинка LIVE





Загорелся элетропроводной щиток, - сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО. - Площадь пожара составила всего два квадратных метра, но едкий дым от горящих проводов охватил два этажа.





Чтобы жильцы дома не получили отравление угарным газом огнеборцы эвакуировали из здания 23 человека, в том числе семерых детей. Стихию огня пожарные устранили в течении десяти минут.





Огнеборцы предполагают, что возгорание в доме произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации электрооборудования и неосторожного обращения с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.



