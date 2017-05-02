В Петропавловске прошли IV молодежные спортивные игры по маунтинбайку

В соревновании приняли участие 77 юниоров и юниорок из разных областей Казахстана.

В Петропавловске с 28 по 30 апреля прошли IV Молодежные спортивные игры Республики Казахстан по маунтинбайку. В соревновании приняли участие 77 юниоров и юниорок из разных областей Казахстана.





Как сообщает сайт казахстанской федерации велоспорта, молодые велогонщики попробовали свои силы в двух видах дисциплин – кросс-кантри олимпик и кросс-кантри элиминатор.





Победителем Молодежных игр среди юниоров стал Дмитрий Лесечко, второе место занял Александр Семенов, третье – Болат Ниязов.





Среди юниорок золотую медаль завоевала Татьяна Богданова, серебряную медаль заполучила Алина Серкулова, бронзовую — Жадыра Таласпаева.



