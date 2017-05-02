В Петропавловске прошли IV молодежные спортивные игры по маунтинбайку
2 мая 2017, 17:19
В соревновании приняли участие 77 юниоров и юниорок из разных областей Казахстана.
В Петропавловске с 28 по 30 апреля прошли IV Молодежные спортивные игры Республики Казахстан по маунтинбайку. В соревновании приняли участие 77 юниоров и юниорок из разных областей Казахстана.
Как сообщает сайт казахстанской федерации велоспорта, молодые велогонщики попробовали свои силы в двух видах дисциплин – кросс-кантри олимпик и кросс-кантри элиминатор.
Победителем Молодежных игр среди юниоров стал Дмитрий Лесечко, второе место занял Александр Семенов, третье – Болат Ниязов.
Среди юниорок золотую медаль завоевала Татьяна Богданова, серебряную медаль заполучила Алина Серкулова, бронзовую — Жадыра Таласпаева.
Фото cycling.kz
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com