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Чудотворная икона «Умягчение злых сердец» уже в Казахстане

2 мая 2017, 17:24

Чудотворной «Семистрельной» иконе Богородицы уже поклонились жители Актау, Атырау, Уральска, Актюбинска и Костаная.

Чудотворная икона «Умягчение злых сердец» еще 26 апреля по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла прибыла в Казахстан из России, сообщает Zakon.kz со ссылкой на епархию.

Утром святыня прибыла в Астану, откуда началось ее паломничество по епархиям Казахстанского Митрополичьего округа.
Сопровождают чудотворную икону Божией Матери «Умягчение злых Сердец» митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, архипастыри и духовенство Митрополичьего округа, хранитель святыни – Сергий Фомин.

Чудотворная икона Пресвятой Богородицы «Умягчение злых Сердец» на протяжении почти двух десятилетий непрерывно мироточит – на ее поверхности обильно выделяется благовонное масло, обладающее целебными свойствами.

Перед иконой Божией Матери «Умягчение злых сердец» верующие молятся, прося исцелить душевные и физические недуги, исправить неблагополучные отношения в семьях, вернуть любовь между родными и близкими, примирить враждующих, защитить от напастей невидимых и видимых врагов.

Чудотворной «Семистрельной» иконе Богородицы уже поклонились жители Актау, Атырау, Уральска, Актобе и Костаная.
Вечером 2 мая икону встречают в Петропавловске. Затем жители Кокшетау, Павлодара, Усть-Каменогорска, Семея, Жезказгана, Караганды, Талдыкоргана смогут поклониться чудотворному образу.
17 мая чудотворный образ будет доставлен в Астану, где будет находиться по 19 мая в Успенском кафедральном соборе.

С 19 мая по 25 мая жители Алматы смогут поклониться чудотворному образу в Софийском соборе Иверско-Серафимовского женского монастыря.









Фото: mitropolia.kz

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